Netflix teste une solution (payante) pour le partage de mots de passe

Netflix teste une solution pour partager son mot de passe avec d'autres en dehors du foyer. Une solution payante, mais plus intéressante que de payer un abonnement.

Netflix est parfaitement conscient que de nombreux utilisateurs paient l’offre la plus chère pour permettre à plusieurs utilisateurs de regarder leurs films et séries préférés en même temps et qu’ils partagent ensuite leur compte avec leurs amis. Cette solution est bien moins onéreuse que si les utilisateurs en question devaient payer chacun un abonnement.

En 2016, l’entreprise indiquait que cela ne la dérangeait pas outre mesure, mais l’année dernière, elle faisait volte face en annonçant travailler sur des solutions pour empêcher ce partage de mot de passe. Aujourd’hui, il semblerait que Netflix ait trouvé un compromis qui permettrait aux utilisateurs de partager leur mot de passe avec d’autres.

La société a annoncé qu’elle était en train de tester plusieurs nouvelles fonctionnalités, l’une d’entre elles visant à permettre aux abonnés d’ajouter des sous-comptes pour les gens qui ne vivraient pas dans leur foyer. Cela étant dit, cette option n’est pas gratuite, mais elle reste logiquement moins chère que s’il fallait payer un compte en bonne et due forme.

Cela signifie que le possesseur du compte principal devra tout de même payer le plein tarif de son offre Standard ou Premium, et les possesseurs des sous-comptes devront aussi s’acquitter d’une certaine somme. Selon Netflix, le tarif pour un sous-compte est de 2 380 pesos chiliens au Chili, 2,99 $ au Costa Rica ou 7,9 sols péruviens. Ce sont là les seuls pays disposant actuellement de cette fonctionnalité. Nul ne sait si cette option arrivera dans d’autres pays et encore moins quand.

Dans la mesure où il ne s’agit là que d’un test, la fonction n’est pas très répandue sur la planète. Espérons en tous les cas que nous aurons davantage de détails, tant sur les pays concernés que sur les tarifs, très bientôt. D’ici là, patience.