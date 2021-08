Netflix teste les jeux mobiles intégrés en Pologne

Netflix est aujourd’hui le géant incontesté du streaming vidéo mais la concurrence est rude. Amazon Prime Video et Disney+, pour ne citer qu’eux, sont des services affichant une croissance insolente. Netflix veut continuer de progresser, évidemment, et s’essaie pour cela au jeu vidéo. La plate-forme mène actuellement un test très intéressant en Pologne.

La principale source de revenus de Netflix est évidemment dans ses vidéos. Mais l’entreprise a besoin d’aller au-delà des vidéos si elle veut espérer rester compétitive, dans la mesure où la concurrence montre clairement les dents aujourd’hui. C’est pour cette raison qu’il n’était pas très surprenant d’apprendre, en juillet dernier, que la société souhaitait se lancer sur le marché du jeu vidéo.

Comment faire ? L’idée serait de proposer un service similaire aux Apple Arcade et autre Google Play Pass. Les utilisateurs abonnés à Netflix pourraient alors accéder à un catalogue de jeux, sans surcoût. Et aujourd’hui, il semblerait que la plate-forme soit prête à tester le fruit de son travail, en Pologne, tout du moins. La société vient d’annoncer le démarrage d’une phase de test de son offre jeux vidéo.

Ce test n’est actuellement disponible qu’en Pologne et il serait par ailleurs limité à la seule application Android. Il y aurait deux jeux disponibles – Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 -. Comme l’entreprise le précise dans son tweet, le développement de cette offre n’en est qu’à ses débuts, ne soyez donc pas surpris(e) si tout ne fonctionne pas comme prévu. Le très limité nombre de jeux disponibles s’explique aussi ainsi.

Nul ne sait pour l’heure quand cette nouvelle offre sera étendue à davantage de pays. Il se pourrait qu’il faille attendre encore un certain temps avant que cela n’arrive, et que d’autres pays rejoignent la liste. D’ici là, patience.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021