Netflix : sur les 34 nominations aux Golden Globes, le service de streaming a récolté 2 prix

Malgré un nombre record de nominations, Netflix n'est pas rentré dans l'histoire en tant que compagnie pouvant vanter le plus de récompenses. Ses concurrents Hulu et Amazon Prime s'en tirent avec le même nombre de prix. HBO Max est le grand gagnant en 2020.

Les Golden Globes sont l’occasion chaque année de décerner aux œuvres cinématographiques et télévisuelles des prix récompensant la qualité de leur réalisation, de leur jeu d’acteur et d’actrice et de leur bande-son dans différentes catégories (drame, comédie, comédie musicale, dessin animé). Avant l’avènement des services de streaming à la demande, les groupes pouvant prétendre au plus de prix étaient les grand studios de cinéma américains, conglomérats distribuant chaque année plusieurs œuvres. Depuis que Netflix l’attention des abonnées au petit écran, le service a évolué pour produire également des films. En 2019, il a décidé de calmer le jeu de la quantité et de parier plutôt sur la qualité, ce qui a finit par payer, dans une moindre mesure, en 2020. Lors des Golden Globes, le service de VOD a remporté deux prix.

The Crown et Marriage Story récompensés

Les 90 journalistes membres de la Hollywood Foreign Press Association ont désigné Olivia Coleman comme la meilleure actrice dans une série TV pour son interprétation de la Reine Élisabeth II dans The Crown et Laura Dern pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans Marriage Story. Étrangement, The Irishman, mastodonte de cette année réalisé par Martin Scorsese avec Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pesci, très bien reçu par la critique et le public, a été boudé lors de la remise de prix.

HBO grand gagnant

Le plus récompensé des services de VOD est HBO Max : il remporte les prix de Meilleure série dramatique et Meilleur acteur dans une série dramatique grâce à Succession, ainsi que les Golden Globes de la Meilleure mini-série et du meilleur acteur dans un second rôle pour Stellan Skarsgard grâce à Chernobyl. Amazon Prime Video a remporté deux prix pour Fleabag (Meilleure série comique ou comédie musicale et Meilleure actrice dans une série comique ou comédie musicale). Hulu de son côté a remporté le même nombre de récompenses : Patricia Arquette remporte le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série pour The Act et Ramy Youssef a remporté le prix du Meilleur acteur dans série comique pour sa création Ramy.