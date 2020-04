Netflix : Spenser Confidential est le contenu le plus populaire du moment

Alors que Netflix enregistre 50% d'audience en plus pendant la pandémie de coronavirus, certains contenus quelques peu boudés par la critique en profitent pour gagner en popularité.

Avec les confinements mis en place à travers le monde, de nombreuses personnes se tournent vers leurs écrans pour se divertir, aussi l’institut d’analyse Nielsen note-t-il sur le service de VOD Netflix une augmentation de l’audience de l’ordre de 50% aux États-Unis (calculé par la part de minute de contenus lus en streaming par rapport à la semaine du 16 mars). Si le mois d’avril s’annonce riche en ajouts avec 13 long-métrages originaux, 7 films d’animation du Studio Ghibli, 6 documentaires originaux, 3 animés dont deux nouveaux et du contenus pour les enfants mais aussi des séries (La Casa De Papel, After Life, The Last Kingdom, l’intégrale de Community), le mois de mars était particulièrement bien fourni également avec déjà 7 films d’animation du Studio Ghibli, les séries The Protector, In My Block, Elite, Kingdom et Ozark, ou des documentaires à ne pas rater comme Crip Camp.

Une formule qui fonctionne

Mais d’après Nielsen, le contenu le plus populaire du moment n’est autre que la dernière comédie dans laquelle Mark Wahlberg (Spenser) joue au côté de Winston Duke (Winston Duke), Spenser Confidential. Si le film ne récolte qu’une moyenne de 49 sur 100 sur Metacritic, qui rassemble l’ensemble des critiques de la presse, il fait le bonheur des abonnées à la plate-forme de SVOD. Malgré son scénario classique (un ancien policier qui reprend du service pour arrêter les criminels), la comédie-action attise l’intérêt des téléspectateurs.

Adapté d’un roman à succès

Il faut dire que si Mark Wahlberg est souvent à l’affiche de films au ton sérieux (The Fighter, Les Infiltrés), il s’est également diversifié dans les comédies, notamment avec Will Ferrell (Very Bad Dads, Very Bad Cops). Spenser Confidential est adapté du roman à succès Wonderland de Ace Atkins, adapté pour le petit écran par Sean O’Keefe et réalisé par Peter Berg (Friday Night Lights, Patriots Day, Deepwater Horizon) qui le co-produit avec Mark Wahlberg.