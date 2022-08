Netflix s’offre les droits de streaming de nombreux grands classiques de l’animation japonaise

Netflix s'offre les droits de diffusion de grands classiques de l'animation japonaise. Berserk, Claymore, Death Note, Parasite arrivent sur la plateforme. De quoi étoffer l'offre d'anime

La bataille entre les plates-formes de streaming se joue sur plusieurs aspects, évidemment, dont celui du tarif et des fonctionnalités, mais l’un des plus importants pour les utilisateurs reste le catalogue. Certains recherchent un genre de contenu particulier, d’autres des productions originales, etc. Netflix a un peu de tout et aujourd’hui, le géant du streaming s’est adjugé les droits de diffusion de grands classiques de l’animation japonaise.

Netflix s’offre les droits de diffusion de grands classiques de l’animation japonaise

La plateforme vient d’acheter les droits de diffusion (non exclusifs) de plusieurs animes cultes. Selon Variety, l’entreprise a récemment signé un contrat avec Nippon TV pour pouvoir proposer Berserk, Claymore, Death Note, Parasite ainsi que neuf autres séries et films à ses abonnés aux quatre coins du globe.

Berserk, Claymore, Death Note, Parasite arrivent sur la plateforme

Dans cette liste de nouvelles entrées de l’animation japonaise, sachez que Netflix proposera tout d’abord Hunter X Hunter. À partir du 2 septembre, l’adaptation du manga culte de Yoshihiro Togashi sera disponible dans 104 pays. Quelques titres, y compris Death Note et Hunter X Hunter, sont présents au catalogue de Netflix en Amérique du Nord depuis des années. Et le premier est si populaire sur la plateforme que Netflix a demandé aux frères Duffer de produire une autre adaptation live-action de la série. Parmi les autres ajouts notables avec ce contrat, Hajime no Ippo, Monster et Nana.

De quoi étoffer l’offre d’anime

Cet accord permettra aussi aux fans d’animation japonaise de voir certaines de ces séries sur une plateforme autre que Crunchyroll. En effet, depuis que Sony a racheté le service de streaming pour environ 1,2 milliard de dollars en 2020 et commencé à migrer dessus le catalogue de Funimation, Crunchyroll est, pour le meilleur et pour le pire, devenu le service dominant pour l’animation.