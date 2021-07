Netflix recrute Mike Verdu de Facebook pour mettre un pied dans le jeu vidéo

Le jeu video constitue pour Netflix un autre moyen d'attirer de nouveaux clients et permet également d'offrir un contenu qu'aucun de ses concurrents directs ne propose actuellement.

Ancien directeur du contenu VR/AR chez le réseau social Facebook pour la filiale Oculus VR, Mike Verdu (Atari, Electronic Arts, Zynga, Kabam) rejoint le géant du streaming Netflix afin de devenir responsable de la catégorie jeu vidéo. Pour mémoire, Netflix s’est préparé à se lancer de manière concrète dans le marché du jeu vidéo depuis un peu plus de deux ans avec Black Mirror : Bandersnatch, Carmen Sandiego : To Steal or Not to Steal, Stranger Things : The Game, Stranger Things by Telltale Games et Stranger Things 3 : The Game.

L’idée est de proposer des jeux vidéo dès l’année prochaine aux côtés des séries et des films en tant que nouveau genre, à l’instar de ce que Netflix a fait avec les documentaires ou les émissions spéciales de stand-up. Dans l’immédiat, il n’est pas prévu de faire payer un supplément pour ce nouveau contenu. Néanmoins, cette initiative pourrait permettre à Netflix de justifier plus facilement des augmentations de prix dans les années à venir. Les jeux de la plateforme auront également pour but d’aider à augmenter les ventes des programmes déjà existants.

Quel avenir pour le jeu vidéo avec Netflix ?

Netflix n’a pas l’intention de venir rivaliser avec Microsoft et Sony comme l’espérait Google avec Stadia avant de se rétracter après avoir pris conscience qu’il fallait avancer des milliards de dollars pour rattraper les deux mastodontes de l’industrie vidéoludique. La société de Reed Hastings and Ted Sarandos va privilégier l’approche d’Amazon avec Luna en proposant quelques jeux ici et là via l’aide de quelques partenariats pour ensuite commencer à vraiment proposer des contenus exclusifs.