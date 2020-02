Netflix propose enfin une option pour désactiver la lecture automatique

Une part de ce qui rend le binge watching si aisé est la mise à disponibilité de l’ensemble des épisodes d’une saison, plutôt qu’au compte-goutte. L’autre est le lancement automatique de l’épisode suivant — histoire de bien rester scotcher devant son écran. Avec son catalogue qui s’étoffe un peu plus chaque mois, Netflix a de quoi nous divertir pendant des centaines de milliers d’heures. Et le service de VOD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : tout d’abord, il doit faire face à une concurrence toujours plus rude représentée par Hulu, HBO, Disney, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Peacock (NBC Universal) ; en second lieu, il doit maintenir le nombre de ses abonnés payants au beau fixe. Pour ce faire, Netflix s’est engagé à investir 20 milliards de dollars en 2020 pour réaliser de nouvelles créations originales, films et séries.

L‘autoplay ou “lecture automatique” en bon français est un outil central dans la stratégie de Netflix, mais celui-ci a aujourd’hui droit à un correctif : il est désormais possible de le désactiver. Avant, lorsque l’on naviguait sur une série ou un film, le service lançait automatiquement une bande-annonce, afin de nous donner un avant-goût. Dans un tweet, l’entreprise déclare avoir entendu ses utilisateurs : “Certains trouvent cette fonction utile. D’autres non. Nous avons entendu vos retours — les abonnés peuvent désormais activer ou désactiver la lecture automatique sur Netflix.”

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020