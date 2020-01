Netflix prépare une série documentaire sur Neymar, la vedette du PSG

Le footballeur brésilien Neymar da Silva Santos Junior ouvre les portes de son intimité et de sa vie professionnelle à la plateforme américaine Netflix.

Netflix et Amazon, les deux principaux concurrents sur le marché de la SVOD (service de vidéo à la demande par abonnement), se battent depuis plusieurs années sur le marché des documentaires liés au football. Si l’un a retracé les carrières de Carlos Tevez, Diego Maradona, Bobby Robson ainsi l’histoire de clubs comme la Juventus Turin et Sunderland, l’autre s’est focalisé sur Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo Bielsa ou encore Manchester City et son entraineur Pep Guardiola. En septembre dernier, un représentant du géant de l’e-commerce déclarait : “Tous les grands du marché essayent d’approcher les stars du football et du sport pour des séries ou des documentaires. Les prochains gagnants seront ceux qui obtiendront Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar.”

Un reportage Netflix sur Neymar

Le service de streaming vidéo de Reed Hastings marque le premier point en s’offrant une série documentaire dédiée à Neymar, l’attaquant du PSG qui revient en grâce après une année 2019 qui aura terni sa réputation (blessure, carnaval de Rio en pleine convalescence, accusé de viol, envie de départ non assumée, non-respect vis-à-vis de l’institution). A en croire les informations de 24matins.fr, des équipes de tournage sont régulièrement présentes auprès de la star brésilienne, que cela soit au Camp des Loges, au Parc des Princes et même en dehors des terrains. Les fans parisiens espèrent d’ores et déjà que le dernier épisode se terminera avec un Neymar heureux de faire remporter au PSG la première Ligue des Champions de son histoire. Un trophée prestigieux qui échappe au club de QSI (Qatar Sport Investments) depuis plus de dix ans.

Neymar au PSG en vidéo