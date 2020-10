Netflix prépare une adaptation en live-action pour Kingdom Come : Deliverance

Un film ou une série télévisée basé sur Kingdom Come : Deliverance est en développement pour la plateforme américaine Netflix.

Wild Sheep Content s’associe avec les tchèques de Warhorse Studio pour produire une adaptation en live-action du titre médiéval Kingdom Come : Deliverance sur Netflix (un court ou long métrage, rien n’est défini dans l’immédiat). Des scénaristes et des réalisateurs sont actuellement en cours de recrutement. Erik Barmack, ex-président du service de streaming Netflix et désormais à la tête du studio de production Wild Sheep Content, se concentre principalement sur ce qu’il appelle “des mondes étonnants, non américains, qui sont pertinents au niveau local, mais avec une popularité régionale et mondiale que les streamers recherchent à mesure qu’elles deviennent de plus en plus populaires et mondiales. Il est particulièrement intéressant de noter que les jeux vidéo à la narration lourde, comme The Witcher, sont particulièrement adaptables, et sont à la fois locaux et mondiaux.”

“Le plus grand retour que nous avons reçu de la communauté des joueurs et des critiques est qu’il s’agit d’une histoire très crédible et également très racontable où il est facile de s’identifier à un héros pas si héroïque“, a ajouté Tobias Stolz-Zwilling, directeur des relations publiques chez Warhorse Studios. Pour mémoire, Kingdom Come : Deliverance prend place en 1403 à une époque où différents seigneurs de guerre cherchent à prendre le contrôle du Saint Empire romain. L’histoire principale se tourne vers Henry, un fils de forgeron dont les parents sont massacrés lorsque des mercenaires de Cuman brûlent son village natal, Skalitz, sur ordre du roi de Hongrie, Sigismond. Ce dernier survit au massacre et rejoint le seigneur Radzig, qui construit une résistance à Sigismond. Désireux de venger ses parents, il s’engage dans une guerre civile sanglante sur fond d’alliances politiques changeantes.