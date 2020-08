Netflix prépare un film basé sur Beyond Good & Evil de Ubisoft

Netflix n'a peur de rien. Aucun projet n'est impossible pour la plate-forme de streaming. Pas même les délicates adaptations de jeux vidéo. Nouvel exemple aujourd'hui avec le projet d'adaptation de Beyond Good & Evil, une licence Ubisoft.

Netflix vient d’annoncer avoir lancer un nouveau projet de film pour le moins périlleux. Une adaptation d’un jeu vidéo. Il s’agit d’une licence Ubisoft, Beyond Good & Evil. La tâche ne sera pas simple mais la plate-forme de streaming américaine a déjà su s’entourer comme il se doit pour mettre toutes les chances de son côté.

Netflix annonce un projet de film Beyond Good & Evil

L’annonce a été faite sur Twitter il y a peu. Netflix va bien produire une adaptation cinéma de Beyond Good & Evil, la licence Ubisoft. Selon The Hollywood Reporter, le projet n’en est qu’à ses débuts et il se cherche d’ailleurs encore des scénaristes. Toujours est-il que plusieurs noms sont déjà attachés au projet. C’est le cas de Rob Letterman (réalisateur de Détective Pikachu) qui devrait apparemment diriger ce qui devrait être un film entre live action et animation. Dans le même temps, Jason Altman et Margaret Boykin, de Ubisoft Film & Television, devraient être producteurs.

À la réalisation Rob Letterman, à qui l’on doit Détective Pikachu

Beyond Good & Evil, sorti en 2003, est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans l’année 2435, sur une planète attaquée par des aliens. On suit les aventures de Jade, jeune reporter photographe qui rejoint un mouvement de résistance travaillant à exposer un complot gouvernemental. Si le jeu a été relativement bien accueilli, le succès commercial ne fut pas au rendez-vous. Sa sortie en HD sur Xbox en 2011 fut nettement mieux accueillie et Ubisoft lui accordait une préquelle en 2017.

Il se pourrait que ce film ne soit pas la seule collaboration entre Netflix et Ubisoft. En effet, selon Variety, le géant du streaming travaillerait aussi sur une série d’animation Splinter Cell, laquelle sera écrite par le cocréateur de la franchise John Wik, Derek Kolstad. À suivre !