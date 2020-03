Netflix Party vous laisse regarder vos séries et films préférés à plusieurs pendant le confinement

Pour faire face au confinement, tous les moyens sont bons. S'occuper chez soi n'est pas forcément facile. Fort heureusement, aujourd'hui, nous avons Internet. Et le streaming. Netflix Party, par exemple, est un bon moyen de profiter de ses amis, chacun chez soi.

Distanciation sociale. Voilà deux mots que l’on préfèrerait ne plus jamais revoir. Aujourd’hui plus que jamais, il convient cependant de rester chez soi, loin des autres. C’est une étape obligatoire si l’on veut pouvoir étouffer cette pandémie du nouveau coronavirus, et éviter de surcharger nos systèmes de santé. Chacun chez soi, avec Internet, le confinement est relativement supportable. Surtout avec un service comme Netflix Party pour regarder séries et films entre amis mais chacun chez soi.

Avec Netflix Party, le confinement est plus supportable

Netflix Pary est une extension Chrome qui n’a rien de très nouveau. Elle permet de regarder le catalogue Netflix, films, séries TV, documentaires, dessins animés, à plusieurs, tout en pouvant discuter de ce que l’on voit. En quoi est-ce différent de simplement regarder Netflix et discuter via tout autre application de messagerie instantanée ? Netflix Party permet en plus de synchroniser ce que vous regardez. Ainsi, vous verrez la même scène au même moment. Comme si vous étiez au cinéma ou dans votre salon tous ensemble à regarder le même programme.

À vous les soirées Netflix entre amis mais chacun chez soi

Avec le chat de groupe intégré, vous pourrez échanger sur ce que vous voyez, à la manière de ce que propose YouTube Premiere. Cela aide aussi à éviter les spoilers pour celles et ceux qui auraient déjà pris quelques minutes d’avance. Là, vous découvrez tout tous en même temps. Netflix Party est une extension totalement gratuite mais elle n’est disponible que sur Google Chrome. Si vous utilisez un autre navigateur web, il vous faudra installer Chrome, du moins pour Netflix Party. Si vous êtes intéressé(e), direction le site dédié pour davantage de détails et notamment la procédure d’installation.