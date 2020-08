Netflix officialise la série en live-action de Resident Evil

L'histoire de la série télévisée Resident Evil par Netflix et Constantin Film se déroulera à travers deux temporalités.

Composé de huit épisodes d’une heure, le portage de la licence Resident Evil sur le petit écran a été confié à la réalisatrice Bronwen Hughes (The Walking Dead, Breaking Bad, Bronwen Hughes) ainsi qu’à Andrew Dabb (Supernatural, Therefore IM, Do or Die) pour le scénario, en plus d’être producteur exécutif aux côtés de Robert Kulzer, Oliver Berben et Marry Leah Sutton de Constantin Film. La série en live-action de la licence horrifique de Capcom tournera autour de deux personnages inconnus, à savoir Jade et Billie Wesker, et proposera deux temporalités :

Dans la première, les sœurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et corporative, qui leur est imposée dès l’adolescence. Mais plus elles y passent de temps, plus elles se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde

Dans la seconde, plus d’une décennie après, il reste moins de 15 millions de personnes sur Terre. Et plus de 6 milliards de monstres – personnes et animaux – infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui âgée de 30 ans, lutte pour survivre dans ce nouveau monde, tandis que les secrets de son passé – concernant sa sœur, son père et elle-même – continuent de la hanter

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu) C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

“Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps“, a déclaré Andrew Dabb. “Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de raconter un nouveau chapitre de cette histoire étonnante et de présenter la toute première série Resident Evil aux membres de Netflix du monde entier. Pour chaque type de fan de Resident Evil, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complète avec beaucoup de vieux amis, et des choses (sanguinaires, folles) que les gens n’ont jamais vues auparavant.”

Capcom a lancé Resident Evil en 1996. Cette franchise est devenue l’une des plus vendues de tous les temps avec plus de 100 millions de jeux vendus dans le monde. Au cours des 25 années qui ont suivi, elle s’est étendue aux parcs à thèmes et aux attractions. Les six films de Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich ont d’ailleurs rapporté plus de 1,2 milliard de dollars.