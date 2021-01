Netflix ne fonctionnera plus sur les Nintendo Wii U et 3DS le 30 juin prochain

Netflix est probablement le service de streaming vidéo la plus populaire du moment. Grâce à son catalogue et sa présence sur des plates-formes très variées.

Difficile de ne pas penser immédiatement à Netflix quand on mentionne les services de streaming vidéo tant celui-ci est présent sur le marché. Cela tient à son budget marketing, dans un premier temps, mais son succès repose sur son catalogue et sur sa présence sur des plates-formes très diverses. Netflix est notamment accessible sur les consoles Nintendo Wii U et 3DS.

Netflix annonce son arrêt prochain sur les Nintendo Wii U et 3DS

Malheureusement, Netflix cessera de fonctionner sur ces deux consoles Nintendo d’ici quelques mois. L’information a été découverte par Eurogamer dans un document d’aide dans lequel Big N déclare que l’entreprise cessera sa prise en charge pour ces deux consoles, Wii U et 3DS, à compter du 30 juin 2021 – le même jour que la fermeture de Minecraft Earth, coïncidence ? -.

L’application n’est déjà plus disponible sur le eShop

Netflix a déjà supprimé son application du eShop, rendant de facto impossible de la télécharger à moins qu’elle ne soit déjà associé à votre compte. Si vous avez l’app installé sur votre console, vous pourrez continuer de streamer vos séries et films du moment depuis Netflix jusqu’à la fin du mois de juin. Après cette date, il vous faudra trouver une solution alternative si vous utilisiez la Wii U ou la 3DS comme support principal.

Difficile d’évaluer précisément combien de personnes cette fermeture pourra affecter. Probablement plus que vous ne pourriez l’imaginer mais un nombre certainement très restreint tout de même. Une chose est sûre, en désactivant Netflix sur les Wii U et 3DS, cela ne fera que rappeler que le service n’est toujours pas disponible sur la Nintendo Switch, pourtant bien plus populaire que la Wii et bien plus adaptée que la 3DS pour regarder des vidéos. Qui sait, peut-être aura-t-on droit à une bonne surprise de ce côté-là dans les semaines/mois à venir ?