Netflix ne diffusera en 4K que sur les Mac disposant d’une puce de sécurité T2

Netflix est l'un des services de streaming vidéo les plus populaires du moment. Cela ne passe pas uniquement par un catalogue intéressant et une interface utilisateur réussie. Le streaming doit tirer profit des machines.

Lorsque Apple sortira officiellement macOS Big Sur plus tard cette année, les utilisateurs Mac auront enfin la possibilité de pouvoir profiter des contenus Netflix en 4K HDR sur leur ordinateur. Mais il vous faudra davantage qu’un écran 4K pour pouvoir en profiter. Dans un document de support découvert par Apple Terminal, Netflix déclare qu’il faudra aussi un ordinateur doté d’une puce de sécurité T2. Et cette condition matérielle signifie que seuls les Mac les plus récents pourront lire du contenu en UHD depuis Netflix.

Netflix en 4K uniquement pour les Mac disposant d’une puce T2

Voici donc sans plus attendre la liste complète des Mac disposant de cette fameuse puce T2 : MacBook Pro 2018 ou plus récent, MacBook Air 2018 ou plus récent, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro 2019 et iMac 2020. Si vous n’êtes pas certain de savoir si votre Mac a le fameux composant, vous pouvez réaliser les différentes opérations proposées par Apple sur son site.

The Verge suggère que cette condition matérielle a quelque chose à voir avec la capacité de la puce T2 de gérer les vidéos encodées en HEVC. Sur la page web de l’iMac, Apple déclare que le coprocesseur peut transcoder des vidéos en HEVC jusqu’à deux fois plus rapidement que la puce T1 de génération précédente. Si Netflix encode ses flux en HEVC, cela pourrait effectivement expliquer le pourquoi du prérequis technique. Peu importe la raison finalement, Apple et Netflix ont été contactés sur le sujet par divers blogs spécialisés pour obtenir davantage d’informations. Nous n’hésiterons pas à fournir les détails dès que ceux-ci seront connus.

Et il y a quelques autres conditions à respecter

Si vous avez un Mac doté d’une puce T2, gardez aussi bien à l’esprit qu’il vous faudra remplir d’autres conditions. Il faudra bien évidemment avoir macOS Big Sur installé mais vous devrez aussi disposer d’un abonnement Netflix Premium à 15,99€ par mois. Enfin, sachez que le streaming en 4K n’est possible que via Safari. Les autres navigateurs limiteront le flux à 720p sur Mac.