Netflix n’a pas l’intention (pour le moment) de proposer une offre avec de la publicité

La publicité est un vecteur très important dans la génération de revenus sur les plates-formes web et applications en tout genre. Les éditeurs et développeurs l’ont bien compris. Et souvent, aujourd’hui, il faut mettre la main au portefeuille pour s’en débarrasser, que ce soit avec un paiement en une fois ou, plus souvent ces derniers temps, via un abonnement. À l’inverse, la publicité peut aussi permettre de faire diminuer le tarif d’un produit. C’est le cas dans le monde du streaming vidéo. Cela pourrait-il intéresser Netflix ?

Netflix n’a pas l’intention de proposer une offre avec de la publicité

Il y a quelques jours, Disney confirmait que son service de streaming Disney+ allait accueillir dans les mois à venir une offre partiellement financée par la publicité. Cela permettrait de proposer un tarif plus bas qu’il ne l’est actuellement, à celles et ceux qui sont prêts à regarder de la publicité de temps à autre. Avec une telle décision de Disney+, on pouvait logiquement se demander si Netflix pourrait proposer quelque chose de similaire.

Interrogé dans le cadre de la Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a rapidement écarté cette possibilité : “Ce n’est pas comme si nous avions une véritable aversion envers la publicité, pour être tout à fait honnête. Mais ce n’est pas quelque chose qui est dans nos projets actuellement. Nous avons un modèle d’abonnement très évolutif à l’heure actuelle et, même s’il ne faut pour autant jamais dire jamais, ce n’est pas dans nos projets.”

Sans pour autant totalement fermer la porte à cette possibilité

Et Spencer Neumann d’ajouter : “Il est difficile pour nous d’ignorer ce que font les autres, mais cela n’a aujourd’hui pas de sens pour nous.” Netflix a plus d’une fois été critiqué ces dernières années pour avoir augmenté les tarifs de ses abonnements, mais comme nous l’avons plusieurs fois expliqué, c’est parce que les investissements de la plate-forme dans la création de contenus originaux sont toujours plus importants. Augmenter les prix des abonnements est un moyen pour l’entreprise d’amortir cet investissement.

Comme le directeur financier l’a bien précisé, il ne faut jamais dire jamais. Netflix pourrait peut-être, un jour, proposer de la publicité, mais si vous espériez que la plate-forme propose une offre plus abordable via l’intégration de publicités, sachez que ce ne sera pas le cas, pas dans un futur proche tout du moins.