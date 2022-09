Netflix met sur pied son propre studio de jeu vidéo

Netflix met sur pied son propre studio de développement de jeu vidéo. Marko Lastikka fait déjà partie de l'aventure. Une preuve supplémentaire de l'engagement de Netflix autour du jeu vidéo.

Netflix estime que sa croissance passe par une certaine diversification de ses activités. Il ne s’agit plus aujourd’hui de proposer que du streaming et des productions originales. Pour le géant américain, le jeu vidéo est l’une des voies à suivre. Et la société entend bien faire les choses comme à son habitude, à savoir, en grand. La preuve aujourd’hui avec la création de son propre studio.

Netflix a décidé de ne plus se reposer que sur des équipes externes pour alimenter son catalogue de jeux vidéo. Le géant du streaming est en train de monter son propre studio maison, à Helsinki, en Finlande, pour créer des jeux originaux “de classe mondiale” sans publicité ni achat intégré. Bien qu’il soit encore trop tôt pour avoir les moindres détails concernant les premiers jeux, on sait déjà que Marko Lastikka – Zynga et EA – aura la casquette de réalisateur.

Helsinki est aussi un endroit très intéressant, hébergeant déjà certains des “meilleurs talents du jeu vidéo” de la planète, selon Netflix. Cela inclut le développeur Next Games, à qui l’on doit The Walking Dead sur mobile, que Netflix a racheté en mars dernier. Netflix a acquis plusieurs studios ces derniers temps, y compris Boss Fight et le créateur d’Oxenfree Night School Studio, mais n’avait encore jamais créé son propre studio de développement.

Ceci étant dit, les fans ne pourront voir les fruits du travail de ce studio maison avant “des années”, selon Netflix. Quoi qu’il en soit, cette initiative et les acquisitions récentes montrent à quel point la stratégie gaming de l’entreprise évolue. Si Netflix dépendait, initialement, uniquement des jeux d’autres studios, en proposant des versions légèrement remaniées de jeux existants, l’entreprise se montre de plus en plus intéressée par des projets que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En théorie, un catalogue fourni de jeux vidéo permettra d’attirer davantage d’utilisateurs.