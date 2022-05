Netflix : l’offre avec publicité et le partage de compte payant pourraient arriver cette année

L'offre avec publicité de Netflix pourrait arriver avant la fin de l'année, tout comme le partage de compte payant.

Bien que Netflix ait clamé pendant longtemps que son service n’intègrerait pas de publicités, le mois dernier, nous apprenions que la plate-forme proposera une offre plus abordable, avec de la publicité. Le co-PDG Reed Hastings déclarait durant la présentation des résultats financiers que cette dernière serait finalisée “d’ici un an ou deux”. Cependant, il se pourrait que l’offre arrive plus tôt, avant la fin de l’année, selon un mémo interne.

L’offre avec publicité de Netflix pourrait arriver avant la fin de l’année

Dans ce mémo, des cadres auraient annoncé aux employés vouloir introduire une offre financée en partie par la publicité dans le courant du dernier trimestre 2022, selon The New York Times. L’introduction de cette offre coïnciderait avec celle de la fonctionnalité permettant aux abonnés de partager leur mot de passe avec des gens en dehors du foyer moyennant une somme inférieure à un abonnement “classique”.

Netflix préciserait dans cette note que, Apple TV+ excepté, toutes les plates-formes de streaming vidéo proposent une telle offre avec de la publicité. Hulu, HBO Max, Peacock, toutes ont cette option. L’entreprise affirme même que certains sont parvenus à “maintenir une marque forte” en affichant des publicités.

Tout comme le partage de compte payant

Netflix avait aussi récemment annoncé que 222 millions de foyers étaient des abonnés payants. Cependant, plus de 100 millions regardent Netflix via le compte de quelqu’un d’autre, sans payer pour cet accès. Durant cette même réunion, le directeur des opérations, Greg Peters, déclarait que la société “n’essaie pas d’empêcher ce partage”, mais qu’elle compte “demander à payer un peu plus pour partager”. Netflix a commencé à tester cette fonctionnalité payante au Pérou, au Chili et au Costa Rica en mars.

Après des années d’une croissance impressionnante, Netflix a soudainement vu sa base d’abonnés payants diminuer pour la première fois le trimestre dernier. La plate-forme enregistrait une perte de 200 000 membres – en grande partie due à l’arrêt du service en Russie – et estime qu’elle en perdra encore 2 millions ce trimestre. Avec une action en bourse qui a perdu 50 % le mois dernier, l’entreprise espère que cette offre avec publicité et le partage de mot de passe payant permettront d’augmenter ses revenus.