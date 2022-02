Netflix : les séries Marvel vont définitivement quitter la plateforme de streaming

Les séries télévisées Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders ne seront plus disponibles sur Netflix à la fin du mois de février.

Les droits des séries Marvel que Netflix avait commandés reviennent désormais à Disney qui devrait les proposer sur Hulu ainsi que Disney+. Pour l’anecdote, une clause du géant de la SVOD empêchait les personnages principaux de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders d’apparaître “dans une série ou un film ne provenant pas de Netflix pendant au moins deux ans après l’annulation”.

‘Daredevil’ and Other Marvel Series Leaving Netflix, but Don’t Have a New Home Yet https://t.co/UucLvwwhcl — Variety (@Variety) February 11, 2022

En décembre dernier, trois ans après l’annulation de Daredevil, la star de la série Charlie Cox a repris son rôle de Matt Murdock sur grand écran dans Spider-Man : No Way From Home, la même semaine où Vincent D’Onofrio a fait sa première apparition dans Hawkeye de Disney+ dans le rôle de Wilson Fisk alias Kingpin. Toutes les séries Netflix-Marvel ont été annulées en 2018 et 2019 en prévision du lancement de Disney+ en novembre 2019.

Les trailers des séries Marvel produits à l’origine pour Netflix