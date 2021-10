Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’octobre

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'octobre, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois d’octobre ? Si les journées sont encore assez belles, le froid et l’automne se font clairement ressentir. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Maid : Mini-série – 01/10

Fuyant une relation violente, une jeune mère devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille, dans l’espoir d’un avenir meilleur.

On my block (saison 4) – 04/10

Deux ans après leur séparation, Ruby, Jamal, Monse et Cesar doivent faire face à de nouvelles menaces… et décider si leur amitié est finalement à prendre ou à laisser !

Family business (saison 3) – 08/10

Au fond d’un monastère isolé, les Hazan jonglent entre des ravisseurs imprévisibles, une nouvelle ligne de produits hallucinante et un secret de famille bien gardé.

Pretty smart (saison 1) – 08/10

Another life (saison 2) – 14/10

My name (saison 1) – 15/10

You (saison 3) – 15/10

Désormais mariés et parents d’un petit bébé, Love et Joe essaient de vivre normalement dans les faubourgs cossus de Madre Linda. Mais les habitudes ont la peau dure…

Locke & Key (saison 2) – 22/10

La série policière magique inspirée des bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodríguez revient pour une nouvelle saison.

Dynasty (saison 4) – 22/10

Le temps de t’oublier (saison 1) – 29/10

Call my agent Bollywood (saison 1) – Prochainement

Les nouveautés films Netflix

The guilty – 01/10

Relégué au centre d’appels d’urgence, un inspecteur de police tente de sauver une interlocutrice au fil d’une rude journée riche en révélations et règlements de compte.

Diana : La comédie musicale – 01/10

Killer Game – 06/10

Rancune – 08/10

Toxique – 13/10

One night in Paris – 14/10

Les stars du stand-up retrouvent la scène des clubs de comédie les plus connus de Paris.

8 rue de l’humanité – 20/10

Dans un Paris désert en raison de la pandémie, les habitants d’un petit immeuble s’adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie confinée.

Night teeth – 20/10

Hypnotique – 27/10

Army of thieves – 29/10

Dans ce préquel du film “Army of the Dead”, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l’Europe.

Contenu original pour les enfants

Contes grinçants et grimaçants (saison 1) – 08/10

Dans cette série d’animation impertinente, Hansel et Gretel sont transportés dans l’univers de huit autres contes des frères Grimm ou inspirés par eux.

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle – 08/10

Koko grandit dans la jungle avec un Zarude solitaire. En rencontrant Sacha et Pikachu, il découvre le monde des humains… et apprend que son environnement est menacé !

Les baby-sitters (saison 2) – 11/10

Dans la foulée de leurs “plus belles vacances”, les membres du CBS se remettent au travail avec deux nouvelles recrues pour une autre saison riche en changements.

Maya, princesse guerrière (mini-série) – 22/10

Dans un monde inspiré de l’Amérique précolombienne, une princesse guerrière tente d’accomplir une ancienne prophétie pour sauver l’humanité des dieux vengeurs de l’enfer.

Les documentaires originaux Netflix

Voyage au bout de l’emprise : Colonial Dignidad – 01/10

Bad sport : La triche organisée (volume 1) – 06/10

Crime et sports se percutent dans cette série documentaire qui passe en revue des polémiques et des scandales avec l’appui de témoignages de personnes qui les ont vécus.

Convergence : Ensemble face à la crise – 12/10

Le mobile – 28/10

Horreur à Séoul : La traque d’un prédateur – Prochainement

Les animes qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

The seven deadly sins : Cursed by light – 01/10

Scissor seven (saison 3) – 03/10

Blue period (saison 1) – 09/10

Komi cherche ses mots (saison 1) – 21/10

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Samba – 01/10

Réunis par de sombres circonstances, une assistante sociale en plein burnout et un immigré ambitieux risquant l’expulsion créent un lien qui transcende leurs différences.

Halloween 5 : La revanche de Michael Myers – 01/10

Cursed – 01/10

Elle est trop bien – 01/10

Love, et autres drogues – 01/10

L’écume des jours – 01/10

Slender Man – 04/10

S.W.A.T (saisons 1-3) – 15/10

The Office (US) (l’intégrale) – 23/10

Cette comédie à succès raconte les déboires d’employés de bureau mécontents – menés par le patron délirant Michael Scott – dans l’entreprise de papier Dunder Mifflin.

Budapest – 26/10

Halloween – 27/10