Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’octobre

Chaque nouveau mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. En octobre, l'automne s'installe, les jours raccourcissent mais on trouve toujours le temps de se faire une petite séance Netflix sur canapé ou au lit.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Les productions originales sont en cours, les nouvelles entrées au catalogue aussi. Mais que nous réserve donc ce mois d’octobre ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. Ça tombe bien, la météo n’incite de toute façon pas franchement à sortir. On vous fait une petite liste de sorties à ne pas rater juste ci-dessous.

Les nouveautés Séries Originales Netflix

EMILY IN PARIS – 02/10

Emily, jeune femme ambitieuse de Chicago décroche le poste de ses rêves à Paris, où elle enchaîne aventures enivrantes et défis surprenants entre travail, amis et amour.

TO THE LAKE – 07/10

THE HAUNTING OF BLY MANOR – 09/10

Le nouveau volet “The Haunting of Bly Manor” de la série d’anthologie est un conte gothique d’amour et de fantômes inspiré du livre d’Henry James “Le Tour d’écrou”. Une “suite” très attendue par les fans du genre. Préparez-vous à sursauter !

DEAF U : LE CAMPUS EN LANGUE DES SIGNES – 09/10

STRANGER (Saison 2) – 11/10

SOCIAL DISTANCE – 15/10

GRAND ARMY – 16/10

STAR TREK : DISCOVERY (Saison 3) – 16/10

LA RÉVOLUTION – 16/10

Dans une version revisitée de la Révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Un univers très singulier, entre reconstitution historique, enquête et fantastique. J’ai pu voir le premier épisode, c’est très réussi !

TOI, MOI ET ELLE (Saison 5) – 22/10

BARBARES (BARBARIANS) – 23/10

LE JEU DE LA DAME (THE QUEEN’S GAMBIT) – 30/10

Les nouveautés Films Netflix

ALL BECAUSE OF YOU (PASAL KAU) – 01/10

LES LIENS MAUDITS – 02/10

HUBIE HALLOWEEN – 07/10

40 ANS, TOUJOURS DANS LE FLOW – 09/10

PETIT GUIDE DE LA CHASSEUSE DE MONSTRES – 15/10

LES SEPT DE CHICAGO (THE TRIAL OF THE CHICAGO SEVEN) – 16/10

Lorsque la manifestation en marge de la convention démocrate de 1968 tourne à l’affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d’incitation à la révolte. Un film réalisé par Aaron Sorkin avec Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen et Joseph Gordon-Levitt notamment.

REBECCA – 21/10

En Angleterre, une jeune mariée s’installe dans le domaine familial de son époux, où elle est poursuivie par l’ombre obsédante de la première femme défunte de son mari.

KADAVER – 22/10

VOYAGE VERS LA LUNE (OVER THE MOON) – 23/10

Aussi brillante que passionnée de science, Fei Fei, une jeune fille déterminée construit une fusée pour se rendre sur la lune et prouver l’existence d’une légendaire déesse lunaire ! Un film familial d’animation du légendaire Glen Keane.

HOLIDATE – 28/10

MENENDEZ : LE JOUR DU SEIGNEUR – 30/10

BRONX – 30/10

Des policiers enquêtant sur la pègre de Marseille découvrent que la corruption s’est infiltrée jusque dans leurs rangs et qu’ils risquent de perdre leur poste, ou pire.

HIS HOUSE – 30/10

Après avoir fui les horreurs de la guerre au Soudan du Sud, un jeune couple de réfugiés peine à s’adapter à la vie dans une ville anglaise rongée par un mal profond.

Les nouveautés Séries Originales Pour Les Enfants

AMANDINE MALABUL : SORCIERE MALADROITE (Saison 4) – 01/10

Une série de défis met les pouvoirs magiques d’Amandine et Octavie à rude épreuve alors qu’elles cherchent à remporter un titre.

LA PARADE DES SUPER MINI MONSTRES – 09/10

Les Super mini monstres célèbrent le jour des Morts dans la ville natale de Vida, se font de nouveaux amis et participent à une parade délicieusement effrayante !

PUP ACADEMY : L’ECOLE SECRETE (Saison 2) – 16/10

À l’Académie, c’est la rentrée ! Mais une nouvelle menace plane quand émerge un plan visant à détruire le lien spécial entre les chiens et les hommes.

LES NOUVELLES AVENTURES DU BUS MAGIQUE : 1,2,3 MLLE BILLE-EN-TÊTE – 20/10

La foudre brise le Bus magique en trois morceaux, dispersant la classe aux quatre coins du globe, avec différentes versions de Mlle Bille-en-Tête dans chaque bus !

Les nouveautés Documentaires Originaux Netflix

DICK JOHNSON IS DEAD – 02/10

Avec humour et sensibilité, la réalisatrice Kirsten Johnson met en scène la mort de son père octogénaire pour les aider tous deux à affronter sa disparition inévitable.

DAVID ATTENBOROUGH : UNE VIE SUR NOTRE PLANÈTE – 04/10

BIGFLO & OLI : PRESQUE TROP – 08/10

Dans ce documentaire intimiste, découvrez les coulisses du groupe de rap français Bigflo et Oli, et rejoignez les deux frères à l’occasion d’une grande tournée.

BLACKPINK – 14/10

L’histoire du parcours, des rêves et du travail colossal derrière l’ascension fulgurante de Blackpink, girls-band coréen au succès planétaire inégalé.

TOUS AVEC ROONA – 15/10

Ce documentaire retrace l’histoire devenue virale d’une petite fille atteinte d’hydrocéphalie dans la campagne indienne, et de l’opération qui pourrait changer sa vie.

LES ENQUÊTES EXTRAORDINAIRE : VOLUME 2 – 19/10

Disparitions étranges, meurtres choquants, phénomènes surnaturels. La série documentaire mythique revient avec de nouvelles affaires captivantes.

MON PROCHAIN INVITE N’EST PLUS A PRÉSENTER AVEC DAVID LETTERMAN – 21/10

MOVE – 23/10

Dans cette série documentaire, découvrez les brillants danseurs et chorégraphes qui façonnent l’art du mouvement autour du monde.

GUILLERMO VILAS : UN CLASSEMENT CONTESTE – 27/10

LES SECRETS DE LA TOMBE DE SAQQARA – Prochainement

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

HOW TO GET AWAY WITH MURDER (Saison 6) – 01/10

La disparition d’Annalise est découverte, et les retombées affectent tout le monde. Suite à la mort d’Asher, Michaela et Connor sont inculpés pour meurtre et forcés de prendre la décision la plus difficile de leur vie. Bonnie révèle un secret sur Tegan, et Gabriel devient un potentiel suspect pour meurtre.

CLUELESS – 01/10

Entourée de ses amies, une bande de charmantes petites pestes, Cher Horowitz, une adolescente frivole, évolue dans un monde plus que glamour et artificiel. Son collège de Beverly Hills lui offre toutes les distractions qu’elle souhaite pour mettre en place son plan implacable de recherche du petit copain idéal.

DONNIE BRASCO – 01/10

Joe Pistone est agent du FBI. Sa mission : infiltrer la mafia new-yorkaise pour démanteler les réseaux et faire tomber les têtes. C’est sous couvert du pseudonyme Donnie Brasco que Pistone se présente à Lefty, un second couteau du gang de Sonny Black.

REUSSIR OU MOURIR – 01/10

LA PASSION VAN GOGH – 11/10

LES DENTS DE LA MER – 23/10

À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d’Amity sont en émoi face à la découverte, sur le littoral, du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière.

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL – 23/10

Quand un matin, Anna Scott, l’actrice la plus célèbre d’Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l’ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure.

KICK-ASS 2 – 23/10

INGLORIOUS BASTERDS – 23/10

OBLIVION – 23/10

LOGAN LUCKY – 25/10