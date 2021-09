Netflix : les nouveautés films et séries du mois de septembre

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de septembre, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de septembre, synonyme de rentrée et donc un peu morose pour certains, devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Queer Force – 02/09

La Casa de Papel (Partie 5 – Volume 1) – 03/09

La bande se trouve dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et le Professeur est en danger. Pour ne rien arranger, un nouvel adversaire entre en jeu : l’armée.

Into the night (Saison 2) – 08/09

Lucifer (Saison Finale) – 10/09

Sex Education (Saison 3) – 17/09

On ne parle plus que de “l’école du sexe” tandis qu’une nouvelle proviseure essaie de gérer ses remuants élèves, et Otis de garder sa liaison secrète.

Dear White People (Volume 4) – 22/09

Jaguar – 22/09

Hospital Playlist (Saison 2) – 23/09

Blood & Water (Saison 2) – 24/09

Braqueurs, la série – 24/09

Quand sa nièce contrarie un puissant baron de la drogue, Mehdi et sa bande de pros du braquage se retrouvent au cœur d’une guerre des gangs violente. Très violente.

Sermons de minuit – 24/09

Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Par le créateur de “The Haunting of Hill House”.

Les nouveautés films Netflix

Un after mortel – 02/09

À quel prix ? – 03/09

Après le 11 septembre, un avocat est confronté au bilan émotionnel du drame quand il doit chiffrer en dollars la valeur des vies perdues. Inspiré de faits réels.

Vinterviken – 08/09

Comme des proies – 10/09

Kate – 10/09

Condamnée par un poison mortel lors de sa dernière mission à Tokyo, une criminelle impitoyable dispose de moins de 24 heures pour identifier son assassin et se venger.

Les pages de l’angoisse – 15/09

À en soulever des montagnes – 17/09

L’intrusion – 22/09

Lilly et l’oiseau – 24/09

Alors que son mari part pour se reconstruire, Lilly tente de survivre à un deuil et combat l’oiseau entêté qui a élu domicile dans son jardin.

Friendzone – 29/09

N’en pouvant plus des relations platoniques, Thibault croit voir sa chance tourner lorsqu’il rencontre Rose. Mais comment passer de meilleur pote à petit ami ?

Nous étions des chansons – 29/09

Personne ne sort d’ici vivant – 29/09

Contenu original pour les enfants

Toukin, le chien-requin – 03/09

Kid Cosmic (Saison 2) – 07/09

Le dragon argenté – 10/09

My Little Pony : Nouvelle Génération – 24/09

Les documentaires originaux Netflix

Compte à rebours : Quatre touristes dans l’espace – Ep 1 & 2, 06/09 : Ep 3 & 4, 12/09

L’envers du sport : Jeu, set et crise d’angoisse – 07/09

Les femmes et l’assassin – 09/09

Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali – 09/09

Schumacher – 15/09

Billy Milligan : Ces monstres en lui – 22/09

Vendetta : Le vrai, le faux et la mafia – 24/09

Crime Stories : Enquêtes sensibles en Inde – Prochainement

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Chicago Fire (Saisons 1 à 4) – 01/09

Flash (Saison 6) – 01/09

Supergirl (saison 5) – 01/09

Le secret de Terabithia – 01/09

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan – 09/09

Problemos – 10/09

Mother ! – 20/09

Collection Agnès Varda

Les plages d’Agnès – 01/09

Black Panthers – 01/09

La pointe courte – 01/09

Le bonheur – 01/09

Sans toit ni loi – 01/09

Cléo de 5 à 7 – 01/09

L’une chante, l’autre pas – 01/09