Netflix : les nouveautés films et séries du mois de novembre

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de novembre, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de novembre ? Maintenant que la nuit arrive bien plus tôt, les soirées bien au chaud devant l’écran se multiplient. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés films Netflix

The harder they fall – 03/11

Décidé à se venger, le hors-la-loi Nat Love enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison.

Love hard – 05/11

Noël avec le père – 06/11

Clair obscur – 10/11

À New York, dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu’elle retrouve une ancienne amie d’enfance qui se fait désormais passer pour blanche.

Red notice – 12/11

Un profileur du FBI aux trousses de la voleuse d’art la plus recherchée au monde se retrouve à faire équipe avec elle, à contrecœur, pour coincer un arnaqueur très doué.

La princesse de Chicago : En quête de l’étoile – 18/11

Tick, Tick… Boom ! – 19/11

À l’approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l’amour, l’amitié et l’envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu’il ne soit trop tard.

Meurtrie – 24/11

Un château pour Noël – 26/11

Green snake – 26/11

Plus on est de fous – 30/11

Les nouveautés séries originales Netflix

Narcos : Mexico (Saison 3) – 05/11

Tandis que de nouveaux barons de la drogue se disputent le pouvoir, des journalistes mènent l’enquête et les autorités flirtent dangereusement avec la corruption.

L’improbable assassin d’Olof Palme – 05/11

Big Mouth (Saison 5) – 05/11

Arcane – Épisodes 1-3 06/11

Épisodes 4-6 13/11

Épisodes 7-9 20/11

Championnes de leurs villes jumelles et rivales, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées.

Riverdale (Saison 6) – 17/11 – un épisode par semaine

Christmas flow – 17/11

Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent… la magie de Noël opère.

Cowboy Bebop – 19/11

Aux trousses des pires criminels de la galaxie, des chasseurs de primes veulent sauver le monde, si la récompense en vaut la peine. Une série en prise de vues réelles.

Hellbound – 19/11

Des êtres d’un autre monde condamnent les gens à l’enfer, provoquant l’émergence d’une secte religieuse fondée sur la théorie d’une justice divine.

Les Maîtres de l’Univers : Révélation (Partie 2) – 23/11

Lutins – 28/11

Contenu original pour les enfants

Les chiens dans l’espace – 18/11

Gaufrette et Mochi : Un repas de fête – 23/11

Ruby tombée du nid – 24/11

Charlie du pays des autocollants : Histoire sous la neige – 30/11

Les documentaires originaux Netflix

Les rois de l’arnaque – 03/11

Catching killers – 04/11

Le règne animal – 10/11

Au royaume des fauves (Saison 2) – 17/11

Vous pensiez connaître tous les rebondissements de cette histoire ? Au Royaume des Fauves revient avec une deuxième saison qui multiplie les mystères, la folie et le chaos qui ont captivé les spectateurs du monde entier.

Le cerveau, en bref (Saison 2) – 19/11

Un nouveau film du studio Ghibli

Aya et la sorcière – 18/11

Lorsqu’un couple mystérieux adopte Aya, une orpheline entêtée et rusée, elle découvre un monde fait de sorts, potions et aventures.

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

The karate kid (2010) – 01/b11

Ouf – 01/11

Chair de poule 2 : Les fantômes d’Halloween – 06/11

Creed & Creed II – 10/11

Entraîné par un Rocky Balboa vieillissant, le jeune Adonis Creed, fils d’Apollo Creed, est prêt à tout pour décrocher le titre de champion du monde.

Trois couleurs (Trilogie) – 15/11

Après la mort de sa fille et de son mari compositeur, Julie s’efforce de mener une nouvelle vie, tout en cherchant à comprendre la vie secrète du musicien.

Americain Nightmare 3 : Élections – 16/11

La saga Jason Bourne – 16/11