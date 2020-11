Netflix : les nouveautés films et séries du mois de novembre

Chaque nouveau mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. En novembre, la météo est plus qu'idéale pour buller sur le canapé ou au lit face à un bon épisode de série ou un bon film au catalogue.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Les productions originales sont en cours, les nouvelles entrées au catalogue aussi. Mais que nous réserve donc ce mois de novembre ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. Ça tombe bien, avec le reconfinement et la météo, rester chez soi devient la nouvelle norme. À noter, mois de novembre rime aussi avec apparition des films de Noël ! On vous fait une petite liste de sorties à ne pas rater juste ci-dessous.

Les nouveautés Séries Originales Netflix

M’ENTENDS-TU ? (SAISON 2) – 01/11

RECORD OF YOUTH – 03/11

LOVE AND ANARCHY – 04/11

PARANORMAL – 05/11

DASH & LILY – 10/11

Les opposés s’attirent à Noël quand Dash le désabusé et Lily l’enjouée se lancent des défis par le biais d’un carnet rouge qu’ils font circuler aux quatre coins de New York.

COUP POUR COUP – 13/11

THE CROWN (SAISON 4) – 15/11

Dans les années 1980, Élisabeth fait face à la Première ministre Margaret Thatcher, tandis que le prince Charles connaît un mariage tumultueux avec lady Diana Spencer.

WE ARE THE CHAMPIONS – 17/11

NOËL S’INVITE A LA MAISON – 18/11

A CHOEUR OUVERT – 20/11

SUGAR RUSH NOËL (SAISON 2) – 27/11

VIRGIN RIVER (SAISON 2) – 27/11

Fiançailles. Bébés. Chagrin. Meurtre. Pour une petite ville, Virgin River offre son lot de drame… et Mel Monroe est souvent aux premières loges.

Les nouveautés Films Netflix

LE LIEN DU SANG – 03/11

BOB L’EPONGE – LE FILM : EPONGE EN EAUX TROUBLES – 5/11

Lorsque son meilleur ami Gary est soudainement enlevé, Bob l’éponge entraîne Patrick dans une folle aventure loin de Bikini Bottom afin de le retrouver.

LA VIE DEVANT SOI – 13/11

Dans une ville côtière de l'Italie, une vieille femme juive recueille un jeune musulman et tente de l'aider à trouver son chemin vers la famille et la foi.

UNE ODE AMERICAINE – 24/11

De retour dans sa ville natale de l’Ohio après un appel téléphonique urgent, un étudiant en droit de Yale explore l’histoire de sa famille et sa propre destinée.

MOSSOUL – 26/11

THE CALL – 27/11

N’ECOUTE PAS – 27/11

LA BELVA – 27/11

FINDING AGNES – 30/11

Les nouveautés Films de Noël Netflix

UN NOËL TOMBE DU CIEL – 05/11

JINGLE JANGLE : UN NOËL ENCHANTE – 13/11

LA PRINCESSE DE CHICAGO : DANS LA PEAU D’UNE REINE – 19/11

Quelques jours avant le couronnement de la duchesse Margaret, son sosie Stacy débarque avec un plan pour réparer sa vie amoureuse. Mais un autre sosie risque de tout chambouler.

UN NOËL EXTRA – 20/11

DOLLY PARTON : C’EST NOËL CHEZ NOUS – 22/11

LES CHRONIQUES DE NOËL – DEUXIEME PARTIE – 25/11

Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le père Noël quand un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël… pour toujours.

Les nouveautés Séries Originales Pour Les Enfants

NIKO NICKEL LE CAMION POUBELLE – 10/11

BABY BOSS : LES AFFAIRES REPRENNENT (SAISON 4) – 17/11

TUT TUT CORY BOLIDES : NOËL – 27/11

LES P’TITS BOUD’ZOOS : JOUR DE FÊTE ! – 29/11

Les nouveautés Documentaires Originaux Netflix

LE CRIME DU CARMEL COUNTRY CLUB : MINI-SERIE – 05/11

L’ORIGINE DES SAVEURS – 20/11

SHAWN MENDES : IN WONDER – 23/11

Ce documentaire suit Shawn Mendes au cours d’une tournée mondiale, alors qu’il réfléchit sur sa célébrité, ses relations et son avenir musical.

DANCE DREAMS : HOT CHOCOLATE NUTCRACKER- 27/11

Ce documentaire retrace la production de la nouvelle saison d’une comédie musicale à succès produite par la Debbie Allen Dance Academy à Los Angeles.

LE QUATRIEME PROCES : MINI-SERIE – Prochainement

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

LA GUERRE DES MONDES – 01/11

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n’entretient plus que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l’époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie…

QUATRE FILLES ET UN JEAN – 01/11

DADDY COOL – 01/11

LE PAYS DE NOËL – 01/11

JINGLE BELLE – 01/11

LE BAL DE NOËL – 01/11

UN NOËL EN ALASKA – 01/11

L’AMBASSADRICE DE NOËL – 01/11

MOI MOCHE ET MECHANT 3 – 07/11

AU NOM DE MA FILLE – 16/11

IL A DÉJÀ TES YEUX – 17/11

LIVE BY NIGHT – 18/11

MES MEILLEURES AMIES – 22/11

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa meilleure amie, file quant à elle le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin…

L’ASCENSION – 25/11

“Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !” Samy aurait mieux fait de se taire ce jour là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du Monde.

L’ETOILE DE NOËL – 28/11

L’EXPERIENCE INTERDITE FLATLINERS – 28/11