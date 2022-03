Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mars

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de mars, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de mars ? Le printemps montre le bout de son nez. Le soleil se fait encore timide, le thermomètre peut encore surprendre. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés films Netflix

The Pirates : À nous le trésor royal – 02/03

Perdus dans l’Arctique – 02/03

À la recherche d’une carte perdue dans l’immensité glacée du Groenland, deux hommes luttent pour leur survie. Inspiré d’une véritable expédition polaire danoise de 1909.

The weekend away – 03/03

Adam à travers le temps – 11/03

Un pilote entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l’enfant qu’il était et de son père disparu afin de soigner les plaies du passé, tout en sauvant l’avenir.

Marilyn a les yeux noirs – 15/03

Une amie au poil – 17/03

Contrecoups – 18/03

Un homme s’introduit dans la résidence secondaire d’un milliardaire en son absence, mais la situation dégénère lorsque le magnat et son épouse débarquent à l’improviste.

Bien plus qu’un au revoir – 18/03

Black crab – 18/03

Les nouveautés séries originales Netflix

The Guardians of Justice – 01/03

Son vrai visage – 04/03

Une femme reconstitue le lourd passé de sa mère après qu’une violente attaque dans leur petite ville tranquille a révélé des menaces inattendues et de funestes secrets.

Outlander (saison 6) – à partir du 07/03

Guide astrologique des cœurs brisés (saison 2) – 08/03

The last kingdom (saison 5) – 09/03

L’Angleterre connaît une paix fragile depuis des années, et Uhtred pense que des ennuis se profilent à l’horizon. Les événements vont bientôt lui donner raison.

Formula 1 : Pilote de leur destin (saison 4) – 11/03

Vétérans ou débutants, 20 pilotes s’affrontent dans une nouvelle saison de Formule 1 qui déborde de rebondissements et d’adrénaline.

Drôle – 18/03

À Paris, quatre jeunes humoristes poursuivent leur rêve de gloire en tentant de concilier pressions financières, tensions familiales et aventures amoureuses.

Human ressources – 18/03

Top Boy (saison 2) – 18/03

Forcasting Love and Weather – 20/03

La chronique des Bridgerton (saison 2) – 25/03

Devoir, désir et scandale s’entrechoquent quand le vicomte Anthony Bridgerton veut se marier, mais trouve son égale en la personne de la grande sœur de sa future épouse.

Contenu original pour les enfants

Musclor et les Maîtres de l’Univers (saison 2) – 03/03

Chip et Patate (saison 3) – 08/03

Team Zenko Go – 15/03

Transformers : Botbots – 25/03

Les documentaires originaux Netflix

Un bail en Enfer – 01/03

Survivre au Paradis : Une histoire de famille – 03/03

Le journal d’Andy Wahrol (mini-série) – 09/03

Bad Vegan : Arnaque au menu (mini-série) – 16/03

Johnny par Johnny – 29/03

Ne faites confiance à personne – 30/03

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

La vie très privée de Monsieur Sim – 01/03

La Reine Margot – 01/03

Quai d’Orsay – 01/03

Diptyque Jean-Jacques Annaud – 01/03 – Deux frères & L’ours

Baywatch : Alerte à Malibu – 01/03

Fighting with my family – 01/03

LOL (Laughing Out Loud) – 01/03

Ted 2 – 01/03

La surface de réparation – 01/03

Marie Stuart, Reine d’Écosse – 03/03

Insidious : La dernière clé – 15/03

Very Bad Trip 2 & 3 – 30/03

Collection Romy Schneider – 16/03

La piscine (1969), réalisé par Jacques Deray

Christine (1958), réalisé par Pierre Gaspard-Huit

Le procès (1962), réalisé par Orson Welles

Les choses de la vie (1969), réalisé par Claude Sautet

Max et les ferrailleurs (1971), réalisé par Claude Sautet

César et Rosalie (1972), réalisé par Claude Sautet

L’important c’est d’aimer (1975), réalisé par Andrzej Żuławski

Une femme à sa fenêtre (1976), réalisé par Pierre Granier-Deferre

Plein soleil (1960), réalisé par René Clément – déjà disponible