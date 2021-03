Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mars

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de mars, souvent synonyme de temps gris et de pluie, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de mars et ses très probables et nombreuses giboulées ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Caïd – 10/03

Caïd raconte l’histoire d’un réalisateur et de son caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France, qui se retrouvent embarqués malgré eux dans une guerre des gangs.

Paradise Police (Partie 3) – 12/03

The One – 12/03

Love Alarm (Saison 2) – 12/03

Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael – 17/03

Sky Rojo – 19/03

Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée. Par les créateurs de “La casa de papel”.

Formula 1 : Pilotes de leur destin (Saison 3) – 19/03

Qui a tué Sara ? – 24/03

Les irréguliers de Baker Street – 26/03

Dans le Londres du XIXe siècle, une petite bande de marginaux résout des crimes surnaturels sous les ordres du Dr Watson et de son intrigant partenaire, Sherlock Holmes.

Les nouveautés films Netflix

Moxie – 03/03

Inspirée par le passé rebelle de sa mère et une nouvelle amie, une ado timide de 16 ans publie une revue anonyme dénonçant le sexisme dans son établissement scolaire.

Sentinelle – 05/03

De retour à Nice après une mission traumatisante, une soldate d’élite n’hésite pas à utiliser ses talents meurtriers pour traquer l’agresseur de sa sœur.

Dogwashers – 05/03

Des vies croisées – 12/03

Yes Day – 12/03

Un couple de parents décident de dire “oui” à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, leurs enfants leur font passer une journée mémorable.

Cabras da peste – 18/03

Un petit problème – 19/03

Notre été – 25/03

A week away – 26/03

Bad trip – 26/03

Par le producteur de “Jackass”, cette comédie tournée en caméra cachée suit deux amis dans un road trip rythmé de blagues aux victimes aussi innocentes qu’inconnues.

The Yin Yang Master – BIENTÔT

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Gaufrette et Mochi – 16/03

Alien TV (Saison 2) – 19/03

La country-sitter – 19/03

Hansel et Gretel, agents secrets – 25/03

Les documentaires originaux Netflix

Biggie : I got a story to tell – 01/03

Grâce à des images rares et des interviews approfondies, ce documentaire illustre la vie de The Notorious B.I.G, petit voyou new-yorkais devenu roi du rap.

Trahison chez les Mormons : le faussaire assassin – 03/03

Nevenka Fernandez brise le silence – 05/03

Last Chance U : Basketball – 10/03

“Last Chance U” s’installe dans les quartiers est de Los Angeles où un coach de basket passionné et engagé aide les jeunes athlètes à réaliser leur potentiel.

Varsity Blues : Le scandale des admissions universitaires – 17/03

Seaspirary : La pêche en question – 24/03

Les nouveautés animes originaux Netflix

Pacific Rim : The Black – 04/03

B : The Beginning (Saison 2 : Succession) – 18/03

DOTA : Dragon’s Blood – 25/03

Les films qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Les Affranchis – 01/03

Adolescent dans les années 50, Henry Hill a toujours voulu devenir gangster. Lorsqu’il rencontre Jimmy Conway qui le prend sous son aile, il a l’occasion de réaliser son rêve. Jusqu’à ce que son implication dans le trafic de drogue le fasse plonger.

Call me by your name – 04/03

Au cours de l’été 1983, dans la campagne italienne, le jeune Elio tisse un lien puissant avec Oliver, le charismatique assistant de recherche américain venu travailler avec son père.

Coup de torchon – 01/03

La vie et rien d’autres – 01/03

The Stepford Wives – 01/03

Jour J – 01/03

Les séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Kingdom (Saison 2) – 01/03

L’attaque des Titants (Saison 3 Partie 1) – 01/03

Chappelle’s Show (Saisons 1 & 2) – 01/03