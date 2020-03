Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mars

De nombreuses nouvelles séries s'ajoutent au catalogue, tandis que d'autres reprennent. Du côté des films, les studios Ghibli sont à l'honneur, ainsi les documentaires, notamment avec Crip Camp.

Netflix revient frapper encore un peu plus fort ce mois-ci en ajoutant quantité de nouvelles séries et films à son catalogue. Si le mois de mars signe le retour de The Protector, In My Block, Elite, Kingdom ou la série nommé aux Emmy Awards Ozark, ce sera aussi l’occasion de découvrir Unorthodox, série dramatique historique, la mini-série Self Made avec Octavia Spencer ou encore Bloodride, une anthologie norvégienne.

Dès le 1er mars sont disponibles 7 films des studios Ghibli : Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoké, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Le Voyage de Chihiro, Le conte de la princesse Kaguya, Le Royaume des chats et Mes Voisins les Yamadas. Toujours du côté des films, Super 8 de J. J. Abrams sera disponible dès le 3 mars. Enfin à surveiller de très près, le documentaire Crip Camp qui a retenu l’attention des critiques au festival de Sundance et a été réalisé par Nicole Newnham, récompensée pour ses documentaires, et Jim LeBrecht, militant pour les droits des handicapés mais aussi ingénieur du son pour l’excellent documentaire Minding The Gap. Le film raconte comment à quelques pas de Woodstock, un groupe d’ados handicapés venu passer l’été dans un camp de vacances spécialisé mène une révolution qui va transformer leur vie à jamais. Il sera diffusé sur Netflix à partir du 25 mars.

Les nouveautés séries

The 100 (Saison 6), le 1er mars

The Flash (Saison 5), le 3 mars

Unorthodox, le 6 mars

Paradise Police (Part 2), le 6 mars

The Protector (Saison 3), le 6 mars

In My Block (Saison 3), le 11 mars

She, le 13 mars

Bloodride, le 13 mars

100 Humans, le 13 mars

Elite (Saison 3), le 13 mars

Kingdom (Season 2), le 13 mars

Feel Good, le 19 mars

Vampires, le 20 mars

L’Ecuyer du Roi, le 20 mars

Self Made : D’après la vie de Madam C.J. Walker (Mini-série), le 20 mars

Ozark (Season 3), le 27 mars

Les nouveautés films

Jonas, le 6 mars

Spenser Confidential, le 6 mars

Le silence de la ville blanche, le 6 mars

Sitara: Laissez les filles rêver, le 8 mars

Lost Girls, le 13 mars

Ultras, le 20 mars

The Platform, le 20 mars

Curtiz, le 25 mars

Le goût du vin, le 27 mars

Chez moi, le 27 mars

Les nouveautés documentaires