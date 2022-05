Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mai

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de mai, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de mai ? Avec les beaux jours qui arrivent – on fera tout de même attention aux saints de glace -, il y a de quoi faire dehors, mais cela n’empêche pas de regarder un film ou une série de temps à autre. Voici donc sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Trois mètres au-dessus du ciel (Saison 3) – 04/05

The pentaverate – 05/05

Clark – 05/05

Bienvenidos à Edén – 06/05

Workin’ Moms (Saison 6) – 10/05

La défense Lincoln – 13/05

Qui a tué Sara ? (Saison 3) – 18/05

Dans cette dernière saison, où les ennemis deviennent des alliés et la vérité éclate enfin, Álex se passionne pour une nouvelle énigme : qu’est-il arrivé à Sara ?

Love, Death & Robots Volume 3 – 20/05

Univers troublants, violences exquises et kiffs déments vous attendent dans le troisième volume de cette anthologie d’animation primée de Tim Miller et David Fincher.

Our blues – 21/05

Stranger Things 4 – Volume 1 – 27/05

Pendant les vacances de printemps, les ténèbres engloutissent à nouveau Hawkins, éveillant la terreur, ravivant des souvenirs angoissants et faisant craindre une guerre.

Les nouveautés films Netflix

Loin du périph – 06/05

Dix ans après leur première rencontre, deux flics que tout oppose se retrouvent à contrecœur pour enquêter sur un meurtre dans une petite ville pas si tranquille que ça.

Marmaduke – 06/05

Désordonné et espiègle, Marmaduke a un cœur énorme mais ne sait pas éviter les ennuis. Aura-t-il assez de chien pour réussir dans le monde huppé des expositions canines ?

En route pour l’avenir – 06/05

Senior Year – 13/05

Une acrobatie qui dérape plonge une pom-pom girl dans le coma. Elle se réveille prête à devenir la reine du bal de promo, son rêve de lycéenne… avec 20 ans de plus !

La familia perfecta – 18/05

Un accord parfait – 19/05

F*ck l’amour, toujours ! – 20/05

Contenu original pour les enfants

Les Octonauts : Mission Terre (Saison 2) – 02/05

Le capitaine Barnacles, Kwazii et leur équipage découvrent de nouveaux environnements et protègent d’autres amis en parcourant le monde pour des missions passionnantes.

Baby Boss : Retour au berceau – 19/05

À la suite de “Baby Boss 2 : Une affaire de famille”, un Ted adulte utilise la formule magique de Tina pour redevenir le Baby Boss… et ça n’a rien d’un jeu d’enfant.

My little pony : Marquons les esprits ! – 26/05

Quand Zipp s’aperçoit que le pouvoir des cristaux diminue, elle se donne pour mission d’en comprendre la raison.

Heem Bam Boum : J’adore le Taj Mahal – 30/05

Parti visiter le sublime Taj Mahal, Bheem n’est pas très attentif, car il essaie de rendre son ours en peluche à une petite fille avant que quelqu’un ne le lui vole.

Les documentaires originaux Netflix

Panique à la centrale : Three Mile Island – 04/05

Wild Babies : Petits et sauvages (série documentaire) – 05/05

Lions, éléphants, pingouins, pangolins… Observez les aventures des bébés animaux tandis qu’ils apprennent à maîtriser les aléas de la vie sauvage.

Notre père à tous (film documentaire) – 11/05

Après avoir effectué un test ADN, une femme se découvre de nombreux demi-frères et sœurs, révélant un plan machiavélique fomenté par un spécialiste de la fertilité.

Cyber Hell : Le réseau de l’horreur – 18/05

Synonyme d’anonymat et d’exploitation, un réseau d’espaces de chat est le théâtre de nombreux crimes sexuels. La traque de ses opérateurs nécessitera courage et ténacité.

Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas – 19/05

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

La haine – 01/05

Quelques heures après l’émeute qui a mis leur ami dans le coma, trois banlieusards d’origine immigrée sont envahis par la haine.

Les gardiennes – 01/05

Ses fils partis au front, une mère prend la tête de la ferme familiale, aidée de sa fille et d’une autre jeune femme. L’arrivée des soldats américains va tout bouleverser.

Le guépard – 01/05

Dans la Sicile des années 1860, un prince doit se résigner à voir son statut politique changer alors que son neveu rejoint l’opposition et s’éprend de la fille du maire.

Le passé – 01/05

Après quatre années de séparation, Ahmad, un Iranien, rentre en France et découvre que Marie, son épouse française, a refait sa vie avec un autre homme.

Hippocrate (film 2014) – 01/05

Dans un hôpital parisien, un jeune étudiant en médecine devient interne dans le service de son père et se retrouve confronté à la dure réalité du métier.

Une vie meilleure – 01/05

Le sel de la Terre – 01/05

Avant toi – 01/05

Transformers : The last knight – 01/05

Les Miller, une famille en herbe – 01/05

Our idiot brother – 01/05

Pachamama – 01/05

Men in Black 3 – 01/05

Peur bleue – 01/05

Let’s dance – 27/05

Les veuves – 28/05