Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mai

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'avril, avec le beau temps qui revient, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de mai devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Selena : La série (Partie 2) – 04/05

Jupiter’s Legacy (Volume 1) – 07/05

Ils font partie de la première génération de super-héros, mais alors qu’ils passent le relais à leurs enfants, la tension monte et les règles d’antan sont oubliées.

La famille Upshaw (Saison 1) – 12/05

Castlevania (Saison 4) – 13/05

L’ombre de Dracula devient omniprésente tandis que Belmont et Sypha enquêtent sur des projets de résurrection du fameux vampire. Alucard peine à accepter son humanité.

Move to Heaven (Saison 1) – 14/05

Love, Death & Robots (Volume 2) – 14/05

L’irréel : Incroyables témoignages (Saison 3) – 14/05

Qui a tué Sara ? (Saison 2) – 19/05

Pour se venger, Álex va devoir éclairer le côté sombre de sa sœur et accepter le fait qu’il n’a jamais connu la vraie Sara.

Eden – 27/05

Dans cette série créée par Justin Leach (“Ghost in the Shell 2”) et réalisée par Yasuhiro Irie (“Fullmetal Alchemist”), des robots élèvent le dernier enfant humain.

Ragnarok (Saison 2) – 27/05

La méthode Kominsky (Saison 3) – 28/05

Lucifer (Saison 5 Partie 2) – 28/05

Lucifer fait un retour fracassant dans le monde des vivants et espère arranger les choses avec Chloe. Mais pourquoi faut-il toujours que le diable s’en mêle ?

Halston (Saison 1) – PROCHAINEMENT

Master of None – PROCHAINEMENT

Les nouveautés films Netflix

Le Monstre – 07/05

Un ado talentueux impliqué dans un cambriolage qui s’est soldé par un meurtre lutte pour prouver son innocence et son intégrité à un système qui l’a déjà condamné.

Oxygène – 12/05

Une femme se réveille dans une unité cryogénique. Amnésique et bientôt à court d’oxygène, elle doit à tout prix se rappeler qui elle est pour survivre.

Le bal des 41 – 12/05

Je suis toutes les filles – 14/05

Le mauvais camp – 14/05

La femme à la fenêtre – 14/05

Une psychologue agoraphobe vivant cloîtrée chez elle devient obnubilée par ses nouveaux voisins d’en face, et par le crime épouvantable auquel elle assiste de sa fenêtre.

Army of the dead – 21/05

Après une attaque de zombies à Las Vegas, des mercenaires font le pari de s’aventurer en zone de quarantaine pour tenter le casse le plus spectaculaire de tous les temps.

Il Divino Codino : L’art du but par Roberto Baggio – 26/05

Blue Miracle – 27/05

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Nico Nickel le camion poubelle (Saison 2) – 04/05

Jurassic World : La colo du Crétacé (Saison 3) – 21/05

Les documentaires originaux Netflix

Les fils de Sam : L’horreur sans fin (Mini-série – 05/05

L’argent, en bref (Mini-série) – 11/05

Nail Bomber : Le terroriste qui a fait trembler Londres – 26/05

La part du lion : comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis (Mini-série) – 26/05

Les films qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Carlos – 01/05

Ce biopic met en scène la vie d’Illich Ramírez Sánchez alias Carlos, véritable mythe, au coeur de l’histoire du terrorisme international des années 1970 et 1980.

Associés contre le crime : L’oeuf d’Ambroise – 01/05

Prudence et Bélisaire Beresford jouissent d’une retraite bien méritée. Mais elle est très vite perturbée par la disparition d’une riche héritière russe. Ils se retrouvent à enquêter et tombent sur les mystérieuses traces du secret de l’éternelle jeunesse.

Lou! Journal infime – 01/05

Piranha 3D – 01/05

Mutafukaz – 24/05

La Tortue rouge – 27/05

Collection Bergman, 01/05

Sonate d’automne (1978)

Eva invite sa mère, Charlotte, ancienne pianiste de renommée internationale, à passer quelques jours chez elle. Ce qui devait être un séjour tranquille, tourne très vite au règlement de compte entre la mère, accusée d’avoir sacrifié sa vie de famille pour sa carrière, et la fille, marquée par la perte d’un enfant mort.

Scènes de la vie conjugale (1974) – 01/05

Le septième sceau (1957) – 01/05

Collection Tati, 01/05

Playtime (1967)

Des touristes américaines choisissent une formule de voyage leur permettant de visiter une capitale par jour. Mais elles se rendent compte à Orly que l’aéroport est identique à tous les précédents et que Paris ressemblent étrangement aux autres capitales.

Mon oncle (1958) – 01/05

Les vacances de M. Hulot (1953) – 01/05

Collection Delon, 01/05

Plein Soleil (1960)

M. Greenleaf charge Tom Ripley de ramener son fills Philippe à San Francisco, qui passe de trop longues vacances en Italie aux côtés de sa maîtresse Marge. Tom devient rapidement l’homme à tout faire de Philippe, qui le méprise.

M. Klein (1976) – 01/05

Un flic (1972) – 01/05