Netflix : les nouveautés films et séries du mois de juin

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de mai, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de juin devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Trois mètres au-dessus du ciel (Saison 2) – 03/06

Feel Good (Saison 2) – 04/06

Sweet Tooth (Saison 1) – 04/06

Lors d’une périlleuse aventure à travers un monde post-apocalyptique, un adorable garçon mi-humain mi-cerf cherche un nouveau départ en compagnie d’un protecteur bourru.

Ça croustille (Saison 1) – 09/06

Lupin (Partie 2) – 11/06

En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger.

Workin’ Moms (Saison 5) – 15/06

Black Summer (Saison 2) – 17/06

Atiye (Saison 3) – 17/06

Elite (Saison 4) – 18/06

Las Encinas accueille un directeur adepte de la fermeté et quatre nouveaux étudiants qui apportent leur lot de mystère, de folles rumeurs et d’intrigues romantiques.

Nevertheless (Saison 1) – 19/06 à 18 h 00

The naked director (Saison 2) – 24/06

Black Lightning (Saison 4) – 29/06

Rongé par la culpabilité, Jefferson jure de laisser ses exploits derrière lui. Mais de récentes menaces sur Freeland et les métas ramènent tous les Pierce dans la mêlée.

Même pas la peine – Prochainement

Les nouveautés films Netflix

Carnaval – 02/06

Danse avec les queens – 03/06

On n’arrête plus les Kandasamys – 04/06

Xtreme – 04/06

Awake – 09/06

Après une catastrophe planétaire privant l’humanité de son sommeil, une ex-soldate se bat pour protéger sa famille tandis que la société et sa raison menacent de sombrer.

Un papa hors pair – 18/06

Après le décès de sa femme, un nouveau père (Kevin Hart) prend les rênes du métier le plus difficile au monde : celui de parent. Inspiré d’une histoire vraie.

La casa de las flores : Le film – 23/06

Les enfants De La Mora concoctent un plan redoutable pour s’introduire dans leur ancienne maison familiale et récupérer un trésor caché de la plus haute importance.

America : Le film – 30/06

Dans une satire de la Révolution américaine, George Washington s’arme d’une tronçonneuse pour éliminer les Britanniques avec son ami et grand amateur de bière Sam Adams.

Prime Time – 30/06

Ali & Ratu Ratu Queens – Prochainement

Contenu original pour les enfants

Le dragon-génie – 11/06

Alors qu’il souhaite renouer avec sa meilleure amie d’enfance, Din rencontre un dragon capable d’accorder des souhaits et qui lui dévoile la magie des possibles.

Comptinie-les-oies (Saison 2) – 15/06

Toujours aussi inventif, le duo Pâquerette et Paul est de retour pour résoudre de nouveaux problèmes en équipe et en chanson, avec ses amis des comptines.

Les documentaires originaux Netflix

Notre planète a ses limites : L’alerte de la science – 04/06

David Attenborough et le scientifique Johan Rockström étudient l’effondrement de la biodiversité terrestre et comment la catastrophe peut encore être évitée.

Chats, c’est vraiment nous – 05/06

Libérez votre esprit – 15/06

Le cap des manchots (Saison 1) – 16/06

This is pop (Saison 1) – 22/06

Meurtres sur la Costa Del Sol : L’affaire Wanninkhof-Carabantes – 23/06

Trois soeurs dans les starting-blocks – 24/06

Chronique d’un meurtre : L’affaire Toscan Du Plantier (Mini-série) – 30/06

Les animes originaux Netflix

Trese : Entre deux mondes (Saison 1) – 11/06

À Manille, où des créatures mythiques du folklore philippin se cachent parmi les humains, Alexandra Trese n’hésite pas à se mesurer à la pègre.

Valkyrie Apocalypse (Saison 1) – Prochainement

Tandis que les dieux jaugent le sort de l’humanité, une valkyrie solitaire propose un duel final entre 13 dieux et 13 champions mortels. D’après le manga éponyme.

Les films qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

La délicatesse – 01/06

Après la mort de son mari, Nathalie se plonge dans son travail pendant plusieurs années. Mais un jour, elle entame une idylle improbable avec son collègue, Markus, qui va lui redonner goût à la vie.

Bienvenue à Zombieland – 01/06

Les zombies ont pris le contrôle de la Terre. Un solitaire prudent fait équipe avec un casse-cou et deux sœurs futées dans l’espoir de se rendre à Los Angeles.

Stuart Little – 01/06

Au bout du conte – 01/06

Black Snake : La légende du serpent noir – 21/06

Wonder Boy – 26/06

Les séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Vikings (Saison 6 Partie A) – 05/06

Björn règne désormais sur Kattegat et s’efforce de mériter le trône tout en prenant des décisions difficiles. Mais Ivar n’est pas prêt à le lui céder aussi facilement…

The Sinner (Saison 3) – 20/06