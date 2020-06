Netflix : les nouveautés films et séries du mois de Juin

Chaque nouveau mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Si le déconfinement est en marche, il convient toujours de limiter ses sorties, parfait pour s'intéresser aux nouveautés de ce mois de Juin.

Netflix gâte comme il se doit ses abonnés. La plate-forme l’a maintes fois répété, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ne laisseront pas les spectateurs à court de nouveautés. Et il faut reconnaître que la promesse fut tenue durant ces derniers mois. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et Netflix a l’habitude de faire de jolies surprises.

Une fois n’est pas coutume, la plate-forme soigne ses abonnés et il y en a pour tous les goûts. Entre séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios au catalogue, sans oublier les documentaires et les contenus dédiés à la jeunesse, il y aura encore largement de quoi faire en ce mois de Juin. Parfait pour alterner avec les soirées barbecues entre proches – tout en respectant les gestes barrière et en évitant les gros rassemblements, bien évidemment ! -.

Les nouveautés Séries Originales

THE POLITICIAN (Saison 2) – 19/06

Trahison, triangle amoureux et programme à thème unique sont les ingrédients d’une campagne d’élection au poste de sénateur que Payton fera tout pour gagner. Une saison 2 toujours réalisée par Ryan Murphy qui s’annonce riche en rebondissements.

13 REASONS WHY (Saison 4) – 05/06

La fin du lycée se profile à l’horizon, Clay et ses amis s’efforcent de garder un coup d’avance tandis que les secrets de leur passé menacent leur avenir. Une ultime saison très attendue par les fans.

QUEER EYE (Saison 5) – 05/06

Les cinq experts se rendent à Philadelphie pour reprendre en main une nouvelle équipe de héros du quotidien : du DJ surbooké au toiletteur pour chien en galère. Un oeil toujours très intéressant sur une communauté des États-Unis et d’ailleurs.

LA FÊTE À LA MAISON FULLER HOUSE: THE FAREWELL SEASON – 02/06

M’ENTENDS-TU ? – 04/06

REALITY Z – 10/06

THE SEARCH – 12/06

Les nouveautés Films Netflix

DA 5 BLOODS : FRÈRES DE SANG – 12/06

Le dernier film de Spike Lee – qui devrait être projeté hors compétition au Festival de Cannes – raconte l’histoire de quatre vétérans Noirs Américains de retour au Vietnam pour retrouver la dépouille de leur ancien chef d’unité et découvrir un hypothétique trésor enfoui. Un casting de luxe avec notamment Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr., Mélanie Thierry, Jean Reno et Chadwick Boseman.

BALLE PERDUE – 19/06

L’histoire de Lino, génie de la mécanique, accusé à tort d’un homicide. Seule preuve de son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue. Un film de Guillaume Pierret.

THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME – 05/06

Un braqueur de banques décide de monter le casse du siècle avant que le gouvernement américain n’enclenche un signal anti-criminalité contrôlant les cerveaux des gens. Réalisé par Olivier Megaton – Le Transporteur 3, Columbiana, Taken 2 et Taken 3 -.

Les nouveautés Séries Originales Pour Les Enfants

KIPO ET L’ÂGE DES ANIMONSTRES (Saison 2) – 12/06

ALEXA ET KATIE (Partie 4) – 13/06

FEEL THE BEAT – 19/06

COMPTINIE-LES-OIES – 19/06

Les nouveautés Documentaires Originaux Netflix

BABIES (Partie 2) – 19/06

PÈRE ET SOLDAT – 19/06

TEAM USA: SCANDALE DANS LE MONDE DE LA GYMNASTIQUE – 24/06

SPORTS D’AILLEURS – 26/06

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci