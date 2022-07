Netflix : les nouveautés films et séries du mois de juillet

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de juillet, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de juillet ? Le beau temps est là, les sorties aussi, mais une petite soirée devant un film ou une série de temps à autre ne saurait se refuser. Voici donc sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Stranger Things 4 – Volume 2 – 01/07

L’avenir s’annonce terrifiant pour nos amis, plus déterminés que jamais malgré l’éloignement et les divisions. Mais ce n’est que le début… le début de la fin.

Boo, Bitch – 08/07

Deux amies s’activent pour laisser au lycée un souvenir impérissable. Mais l’une meurt soudain. Elle va alors devoir vivre sa vie de fantôme à fond… tant qu’elle le peut.

Capitani (Saison 2) – 08/07

La nuit sera longue – 08/07

Resident Evil – 14/07

Près de 30 ans après la détection du virus T, une épidémie dévoile les secrets de la multinationale Umbrella Corporation. Une série inspirée de la franchise d’horreur.

Remarriages & Desires – 15/07

Farzar – 15/07

Virgin River (Saison 4) – 20/07

Bad Exorcist (Saison 2) – 20/07

En verre et contre tous (Saison 3) – 22/07

Respirer – 28/07

La belle de Jérusalem (Saison 2) – 29/07

L’agression de Rosa en 1929 affecte son couple et l’avenir de son frère. En 1939, Luna a le cœur brisé, mais reprend goût à l’amour avec une idylle interdite.

Les nouveautés films Netflix

Hello, Goodbye and everything in between – 06/07

Les liaisons dangereuses – 08/07

Lorsque la candide Célène tombe amoureuse de Tristan, le surfeur populaire de son nouveau lycée, elle ne se doute pas qu’elle fait l’objet d’un cruel pari entre le garçon et Vanessa, reine d’Instagram.

Le monstre des mers – 08/07

Une petite passagère clandestine et un légendaire chasseur de monstres marins naviguant en eaux inconnues vont vivre une aventure épique… et entrer dans l’histoire.

Pour toi – 11/07

Sous le soleil d’Amalfi – 13/07

Persuasion – 15/07

L’homme séduisant qu’Anne Elliot a été forcée d’éconduire huit ans auparavant refait irruption dans sa vie. Saisira-t-elle cette seconde chance de vivre le grand amour ?

Finis les contes de fée ? – 18/07

The gray man – 22/07

Quand le mercenaire le plus doué de la CIA (dont personne ne connaît l’identité) découvre accidentellement les sombres secrets de l’agence, un ex-collègue tueur aux tendances psychopathes met sa tête à prix. Commence alors une chasse à l’homme qui va mettre des assassins des quatre coins du monde à ses trousses.

Nos cœurs meurtris – 29/07

Contenu original pour les enfants

Le monde de Karma (Saison 3) – 07/07

Entre nouvelles amitiés, rimes inédites, bons moments et engagement, la rappeuse en herbe Karma s’épanouit au sein de sa famille et de son quartier.

Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon – 14/07

Aux côtés d’un noble chevalier anglais, le guerrier légendaire Po se lance dans une quête pour récupérer des armes magiques, rétablir sa réputation et sauver le monde !

Jurassic World : La Colo des Crétacés (Saison 5) – 21/07

La série d’animation familiale qui se déroule dans l’univers de la célèbre franchise à succès revient pour une nouvelle saison.

Gabby et la maison magique (Saison 5) – 25/07

Cette série colorée qui se déroule dans une maison de poupée féerique, où des chatons tout mignons vivent dans de charmants minimondes, revient pour une nouvelle saison !

Les documentaires originaux Netflix

Voyage aux confins de l’esprit – 12/07

Shimon Peres : L’homme qui osait rêver – 13/07

D.B. Cooper : Où est le pirate de l’air ? – 13/07

En 1971, un pirate de l’air saute en parachute d’un avion avec un sac d’argent extorqué et disparaît. Des décennies plus tard, son identité reste un mystère.

Street Food : USA (série) – 26/07

Cette saison de “Street Food: USA” met à l’honneur des cuisiniers, des experts du barbecue, des taqueros, des loncheros et divers héros culinaires américains.

L’homme le plus détesté d’Internet (série) – 27/07

Cette nouvelle série documentaire décrit la croisade d’une mère contre l’impitoyable propriétaire d’un site pornographique.

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Pattaya – 01/07

Les Kaïra – 01/07

Victor & Célia – 01/07

Harriet – 01/07

Le bonhomme de neige – 01/07

Creed : L’héritage de Rocky Balboa & Creed II – 09/07

Le Marginal – 01/07

Ruse et ténacité sont de mise quand un commissaire de police obstiné prend pour cible un baron de la drogue marseillais lors d’un jeu risqué de chat et de la souris.

Yesterday – 13/07

Après une panne de courant mondiale, l’humanité a tout oublié des Beatles. À l’exception d’un musicien qui fait sensation en interprétant leur musique.

Les invisibles – 15/07

Marie-Francine – 15/07

The Walking Dead (Saison 11 Épisodes 1 à 8) – 23/07

Un peuple et son roi – 26/07

Mon frère – 31/07