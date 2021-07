Netflix : les nouveautés films et séries du mois de juillet

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de juillet, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de juillet à l’ombre devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Young Royals – 01/07

Mortel (saison 2) – 02/07

À son retour sous une nouvelle forme, Obé lève une armée de partisans à l’école, obligeant Sofiane, Victor et Luisa à tout faire pour éviter une catastrophe.

Mine – 04/07

Virgin River (saison 3) – 09/07

La cuisinière de Castamar – 09/07

Biohackers (saison 2) – 09/07

Atypical (saison 4) – 09/07

Alors que Casey et Sam sont sur le point de quitter le nid, tous les membres de la famille Gardner se demandent à quoi ressemblera désormais leur vie.

Mes premières fois (saison 2) – 15/07

Un nouvel amour, de nouvelles amitiés et de nouvelles disputes avec sa mère : autant de raisons pour Devi de prendre des décisions courageuses… et parfois discutables !

Sky Rjo (saison 2) – 23/07

Adrénaline et action sont encore au programme de cette deuxième saison de “Sky Rojo”, par les créateurs de “La casa de papel”.

Les maîtres de l’univers : Révélation – 23/07

The Snitch Cartel : Origins – 28/07

Outer Banks (saison 2) – 30/07

La deuxième saison de la série à succès met plus que jamais à l’épreuve la bande d’amis à travers une nouvelle vague d’aventures estivales.

How to sell drugs online (fast) (saison 3) – PROCHAINEMENT

Les nouveautés films Netflix

Dynasty Warriors – 01/07

La 8e Nuit – 02/07

Fear Street (Trilogie) – Partie 1 : 1994 – 02/07

Après une série de meurtres, une ado et ses amis s’en prennent à une force maléfique qui empoisonne le quotidien de leur ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.

Major Grom : Le docteur de peste – 07/07

Fear Street (Trilogie) – Partie 2 : 1978 – 09/07

Dans la ville maudite de Shadyside, une série de meurtres terrorise Camp Nightwing. L’insouciance des beaux jours cède la place à une lutte pour la survie.

Comment je suis devenu super-héros – 09/07

Dans un monde où humains et super-héros cohabitent, un flic solitaire et sa brillante collègue unissent leurs forces pour démanteler un sombre trafic de super-pouvoirs.

Le guide de la famille parfaite – 14/07

A perfect fit – 15/07

Deep – 16/07

Fear Street (Trilogie) – Partie 3 : 1666 – 16/07

De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la clé d’une puissante malédiction et de l’avenir d’une petite ville.

Resort to love – 29/07

Le dernier mercenaire – 30/07

Vingt-cinq ans après avoir passé un accord avec les services secrets français pour protéger son fils, un agent est contraint de retourner sur le terrain

Contenu original pour les enfants

We the people : Do, Ré, Mi… Démocratie ! – 04/07

Familiarisez-vous avez les principes du droit et de la citoyenneté sur la musique de Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile et bien d’autres.

Ridley Jones : La protectrice du musée – 13/07

Ridley et ses amis sont les gardiens des trésors du Musée d’histoire naturelle et protègent son secret magique : la nuit, ses occupants prennent vie !

Chasseurs de trolls : Le réveil des titans – 21/07

Les héros de “Chasseurs de Trolls”, “Le trio venu d’ailleurs” et “Mages et Sorciers” s’unissent contre un ennemi maléfique pour protéger leurs mondes et la vie sur Terre.

Centaurworld – 30/07

Cherchant désespérément à rentrer chez elle, une jument intrépide traverse un monde fantastique où magie, aventure et centaures chanteurs cohabitent joyeusement.

Les documentaires originaux Netflix

Audible : Vaincre sur tous les terrains – 01/07

Avec son équipe de football américain entièrement composée de sourds, Amaree Mckenstry-Hall se bat pour réussir en championnat tout en affrontant des drames personnels.

Nos amis les chiens (saison 2) – 07/07

Leur amour pour les chiens — et l’amour de leur chien en retour — devient essentiel pour un astronaute, un prêtre brésilien, le maître d’une mascotte d’université et bien d’autres encore.

Félinomania – 07/07

Elize Matsunaga : Sinistre conte de fées – 08/07

Red Privada : Une chronique trop gênante – 14/07

Braquages d’anthologie – 14/07

Des millions en espèces dérobés. Du bourbon de luxe volatilisé. Découvrez ces braquages extraordinaires et les gens ordinaires qui les ont concoctés et presque réussis.

En bref (saison 3) – 16/07

The movies that made us (saison 2) – 23/07

Les animes originaux Netflix

Resident Evil : Infinite Darkness – 08/07

Des années après les événements de Raccoon City, Claire et Leon font face à un sinistre complot alors qu’une attaque virale ravage la Maison-Blanche.

Beastars (saison 2) – 15/07

Acceptant ses instincts de prédateur, Legoshi se jure de devenir plus fort pour Hal. Pendant ce temps, le tueur herbivore est toujours en liberté.

Nos mots comme des bulles – 22/07

Après s’être rencontrés par une belle journée ensoleillée, un garçon timide s’exprimant par haïkus et une fille pétillante mais complexée partagent un été magique.

Transformers : La guerre pour Cybertron – Le Royaume – 29/07

Dans ce dernier volet de “La trilogie de la Guerre pour Cybertron”, les Animutants font face à un tournant majeur.

Cycle Jean-Claude Van Damme – le 15 juillet

Timecop – (1994)

Depuis que l’homme sait voyager dans le temps, une nouvelle race de criminels est apparue. Les Etats-Unis se voient contraints de créer une unité d’élite chargée de contrôler les déplacements temporels afin que le passé ne soit pas modifié. Walker est le meilleur d’entre eux.

Full Contact – (1990)

Le légionnaire Lyon Gaultier déserte son poste pour se rendre au chevet de son frère grièvement blessé à Los Angeles et se lance dans les combats à mains nues clandestins pour assurer la survie de la famille de son frère.

Le grand tournoi – (1996)

Un criminel de rue de New York est kidnappé et forcé de participer à une compétition de combat tibétain où une seule erreur pourrait lui coûter la vie.

Black Eagle – L’arme absolue – (1988)

Légionnaire – (1998)

Inferno – (1999)

The Order – (2001)

Réplicant – (2001)

Point d’impact – (2002)

In Hell – (2003)

Les films qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

120 battements par minute – 01/07

En 1990 à Paris, un groupe d’activistes agit pour sensibiliser et inciter les laboratoires pharmaceutiques à agir contre la propagation du SIDA qui sévit depuis 10 ans.

La saga Twilight (l’intégrale) – 01/07

Bella Swan, 17 ans s’installe chez son père à Forks. Très vite, sa vie banale est chamboulée lorsqu’elle rencontre le mystérieux et intrigant Edward Cullen. Mais elle est mise en danger quand elle découvre sa vraie nature.

La grande bellezza – 01/07

Jep Gambardella, un charmant journaliste de 65 ans, replonge avec nostalgie dans les passions de sa jeunesse perdue et brosse un portrait complexe de la ville de Rome.

Youth – 01/07

Dans un hôtel des Alpes, deux célèbres amis octogénaires discutent de la mort de l’amour et de la créativité alors que leur carrière artistique touche à sa fin.

Le Caire Confiditionnel – 01/07

Dans une Egypte en crise, un inspecteur du Caire chargé d’enquêter sur un meurtre est pris dans le sinistre engrenage de manoeuvres politiques et d’intérêts commerciaux.

Le Hobbit (l’intégrale) – 01/07

Fences – 01/07

Americain Nightmare 4 : Les Origines – 14/07

Break – 19/07

Après un grave accident, Lucie essaie de se réinventer en tant que danseuse. Elle croise Vincent, un prodige du break dance en proie à ses propres doutes.

Mamma Mia ! Here we go again – 28/07