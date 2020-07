Netflix : les nouveautés films et séries du mois de juillet

Chaque nouveau mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. L'Été arrive, et avec lui les beaux jours, mais on trouve toujours le temps de se faire une petite séance Netflix sur canapé ou au lit.

Netflix gâte chaque mois ses abonnés. Ces derniers mois ont été assez difficiles à vivre pour nombre d’entre nous. Confiné ou non, on trouvait pour autant toujours le temps de regarder un film ou une série sur la plate-forme de streaming. Que nous réserve ce mois de juillet ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Pour le mois de juillet, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. On vous fait une petite liste de sorties à ne pas rater juste ci-dessous.

Les nouveautés Séries Originales Netflix

CURSED : LA REBELLE – 17/07

Tom Wheeler et Franck Miller revisite la légende arthurienne. Nimue allie ses forces à celles du mercenaire Arthur pour partir à la recherche de Merlin et d’une ancienne épée. Avec Katherine Langford, Devon Terrell et Gustaf Skarsgård.

UMBRELLA ACADEMY (Saison 2) – 31/07

Retour aux affaires pour la fratrie Hargreeves aux incroyables super-pouvoirs.

LES DEMOISELLES DU TÉLÉPHONE – 03/07

La dernière saison des aventures de Lidia et ses amies dans leur lutte contre le régime franquiste

STATELESS – 08/07

Dans un centre de rétention de migrants en Australie, une femme perturbée, un réfugié angoissé, une fonctionnaire et un père en détresse voient leurs destins se croiser. Casting trois étoiles, avec Cate Blanchett, Jai Courtney et Yvonne Strahovski.

THE PROTECTOR (Saison 4) – 09/07

LES PIEDS SUR TERRE AVEC ZAC EFRON – 10/07

THE TWELVE – 10/07

SOMBRE DÉSIR – 15/07

HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) – (Saison 2) – 21/07

NORSEMEN (Saison 3) – 22/07

GOOD GIRLS (Saison 3) – 26/07

INSIDE THE WORLD’S TOUGHEST PRISONS (Saison 4) – 29/07

LES JUSTICIÈRES – 31/07

DERRIÈRE LES BARREAUX : L’OASIS – 31/07

Les nouveautés Films Netflix

THE OLD GUARD – 10/07

Après avoir protégé les hommes pendant des siècles, une petite bande de valeureux mercenaires immortels agissant dans l’ombre est soudain démasquée. Elle doit désormais se battre pour préserver son identité, au moment même où un nouveau combattant vient grossir ses rangs. Avec Charlize Theron.



THE KISSING BOOTH 2 – 24/07

Désormais en dernière année de lycée, Elle jongle entre une relation longue distance, ses candidatures à la fac et une nouvelle amitié qui pourrait bien tout changer.

DESPERADOS – 03/07

ANIMAL CRACKERS – 24/07

SOUS LE SOLEIL DE RICCIONE – 01/07

RENCONTRE FATALE – 16/07

UNE OFFRANDE A LA TEMPÊTE – 24/07

LE GOÛT DE LA HAINE – 29/07

SERIOUSLY SINGLE – 31/07

Les nouveautés Séries Originales Pour Les Enfants

LES BABY-SITTERS – 03/07

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPITAINE SUPERSLIP DANS L’ESPACE – 10/07

ASHLEY GARCIA : GENIUS IN LOVE – 20/07

LARVA ISLAND : LE FILM – 23/07

Les nouveautés Documentaires Originaux Netflix

LES ENQUÊTES EXTRAORDINAIRES – 01/07

MUCHO MUCHO AMOR: LA LÉGENDE DE WALTER MERCADO – 08/07



UN CLUB POUR CLAUDIA KISHI – 10/07

ON EST ENSEMBLE – 14/07

LE BUSINESS DES STUPEFIANTS – 14/07

FEAR CITY : NEW YORK CONTRE LA MAFIA – 22/07

STREET FOOD : AMÉRIQUE LATINE – 22/07

LAST CHANCE U : LANEY – 28/07

SPEEDCUBING : LE DUEL – 29/07

