Netflix : les nouveautés films et séries du mois de janvier

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de janvier, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de janvier ? L’hiver est là, les fêtes sont derrière nous, la reprise est déjà là, ou ne saurait tarder. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés films Netflix

Quatre moitiés – 05/01

Reclus – 06/01

Mother/Android – 07/01

Dans un monde post-apocalyptique en proie à une violente révolte des androïdes, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément à se mettre à l’abri.

L’étau de Munich – 21/01

Automne 1938 à Munich. Un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand conspirent à prévenir la guerre qui menace l’Europe. Inspiré du livre de Robert Harris.

Absolument royal ! – 20/01

Home Team – 28/01

Les nouveautés séries originales Netflix

Plan Cœur (Saison 3) – 01/01

Tandis que leur amitié vacille à cause d’une aventure secrète, Elsa, Charlotte et Milou sont chacune confrontées à des défis vertigineux et des décisions cruciales.

Undercover (Saison 3) – 10/01

Chosen – 13/01

The Journalist – 13/01

La Maison – 14/01

Archive 81 – 14/01

After Life (Saison 3) – 14/01

Si Tony n’est plus aussi violemment irascible contre la vie, il lutte toujours pour combler le vide laissé par la mort de sa femme.

Ozark (Saison 4 Partie 1) – 21/01

Alors qu’ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, les Byrde voient leurs liens familiaux se détériorer, ce qui pourrait bien causer leur perte.

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre – 28/01

La vie d’une artiste éplorée bascule lorsqu’elle est témoin d’un crime… ou du moins de ce qu’elle pense être un crime.

Au service du passé – 28/01

Contenu original pour les enfants

Équipe action – 04/01

Armés de leur bonté, d’un esprit vif et de super-pouvoirs, les jeunes héros de l’Académie Action se liguent pour vaincre les méchants et faire ressortir le bon en eux !

Lay Lay dans la place – 21/01

Sadie, une lycéenne singulière, jongle entre ses cours et un énorme secret lorsque son avatar de fille solaire s’incarne sous les traits de sa formidable amie Lay Lay.

Ada Twist, la scientifique (Saison 2) – 25/01

Cette saison, Ada et ses amis amateurs de sciences remuent ciel et terre, en passant par tout le reste, pour trouver des réponses !

Angry Birds : Un été déjanté – 28/01

Dans cette saison, les nouvelles aventures des chiots Tag et Pouf les entraîneront des quatre coins de Toutouville jusqu’aux lumières de Croquette City !

Les documentaires originaux Netflix

The Puppet Master : Leçons de manipulation – 18/01

Miam, Caramba ! – 19/01

Neymar : Le chaos parfait – 25/01

Vénéré à travers le monde mais également critiqué, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière footballistique.

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

I feel good – 01/01

Le frère de Monique, Jacques, resurgit après plusieurs années d’absence avec une seule idée en tête : trouver le moyen de devenir riche.

17 Filles – 01/01

Proud Mary – 02/01

The Front Runner – 16/01

L’histoire vraie de la personnalité politique Gary Hart, candidat à la nomination du Parti démocrate pour les élections présidentielles de 1988, de son ascension au scandale de sa liaison avec Donna Rice.

Massacre au pensionnat – 22/01

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses – 28/01