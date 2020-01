Netflix : les nouveautés films et séries du mois de janvier

Qui dit nouveau mois dit nouveautés au catalogue Netflix, et pour ce premier mois de l'année, le service de VOD n'y est pas allé de main morte

Le mercure penche toujours autant vers le négatif, aussi il vaut mieux rester à l’intérieur et profiter de son abonnement Netflix ! Ce mois-ci, plus de 20 séries sont soit renouvelées soit des nouveautés au catalogue, à commencer par Dracula. La BBC a mandaté Mark Gatiss et Steven Moffat, les deux réalisateurs derrière la très sympa série Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, pour adapter une nouvelle fois le roman de Bram Stoker. Avec Claes Bang dans le rôle titre, le vampire du XVème siècle est projeté à l’époque victorienne, dans le Londres de 1897, à travers 3 épisodes de 90 minutes qui devraient se dévorer en quelque bouchées.

Le mois de janvier signe le retour de Sex Education avec une deuxième saison, Les nouvelles aventures de Sabrina avec la troisième partie et la deuxième partie de la 6ème saison de Bojack Horseman, en pleine forme [spoilers] depuis sa sortie de cure de désintoxication.

Outre 4 nouveaux films et 4 nouveaux documentaires, la catégorie Anime vaut le détour pour la première saison de NiNoKuni et la deuxième partie de SAINT SEIYA : Les Chevaliers du Zodiaque. À ce propose, on se permet de rappeler l’excellent montage CDZ Abridged sur YouTube, qui fête déjà son dixième anniversaire sur la plateforme.

Séries

Messiah, 1er janvier

Dracula, 4 janvier

Medical Police, 10 janvier

Until Dawn (Jusqu’à l’Aube), 10 janvier

Titans : saison 2, 10 janvier

AJ and the Queen, 10 janvier

Grace and Frankie: saison 6, 15 janvier

Hip-Hop Evolution: Saison 4, 17 janvier

Sex Education: Saison 2, 17 janvier

October Faction, 23 janvier

The Ghost Bride (L’épouse fantôme), 23 janvier

Rise of Empires: Ottoman (L’essor de l’Empire ottoman), 24 janvier

Le Ranch (Saison Finale), 24 janvier

Les nouvelles aventures de Sabrina : Partie 3, 24 janvier

Next In Fashion, 29 janvier

The Stranger (Intimidation), 30 janvier

Luna Nera, 31 janvier

Ragnarök, 31 janvier

Bojack Horseman: Saison 6 (Partie B), 31 janvier

I Am A Killer : Saison 2, 31 janvier

Films

Todas las pecas del mundo (L’amour a des taches de rousseur), 3 janvier

Vivir dos veces (Vivre deux fois), 17 janvier

Tyler Perry’s A Fall From Grace (Rupture fatale), 17 janvier

Uncut Gems, 31 janvier

Documentaires

Le sexe, en bref, 2 janvier

Cheer, 8 janvier

Pandemic : How to Prevent an Outbreak (Pandémie), 22 janvier

Night on Earth (La Terre, La Nuit), 29 janvier

Films et séries pour enfants

Tut Tut Cory Bolides, 4 janvier

Super détectives !, saison 2, 10 janvier

Planète Harvettes : saison 4, 10 janvier

Un ami aux petits soins, 13 janvier

Kipo et l’âge des Animonstres, 14 janvier

Bienvenue chez Mamilia : partie 2, 20 janvier

La fête des mots : saison 4, 21 janvier

Anime