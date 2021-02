Netflix : les nouveautés films et séries du mois de février

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de février synonyme de froid et de temps gris, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de février hivernal qui s’annonce ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Toujours là pour toi – 03/02

Après s’être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully et Kate vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des 30 années suivantes.

H (Saison 2) – 05/02

La cité invisible – 05/02

Capitani – 11/02

Reposez en paix avec les Bernard – 12/02

The Crew – 15/02

Mon amie Adèle – 17/02

Tribes of Europa – 19/02

En 2074, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l’Europe après la catastrophe globale qui l’a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.

Ginny & Georgia – 24/02

Après des années de cavale, une mère et sa fille ado aspirent à mener une vie normale en Nouvelle-Angleterre, mais le passé de la mère menace leur nouvelle vie.

Canine Academy – 24/02

Les nouveautés films Netflix

Malcolm & Marie – 05/02

Au retour d’une première, les tensions accumulées et des révélations douloureuses poussent un réalisateur et sa compagne à faire l’examen de leur relation sentimentale.

Réalisé par Sam Levinson. Avec Zendaya, John David Washington

La Mission – 10/02

Un ancien combattant de la guerre de Sécession entreprend un périlleux voyage à travers le Texas pour offrir un nouveau foyer à une jeune orpheline.

Réalisé par Paul Greengrass. Avec Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel

En passant pécho – 10/02

À Paris, deux dealers en galère comptent sur les liens familiaux pour relancer leur affaire. Une comédie déjantée inspirée de la web-série culte.

À tous les garçons : pour toujours et à jamais – 12/02

Tout a commencé avec une lettre d’amour, puis s’est poursuivi avec une nouvelle romance. Et maintenant, que réserve l’avenir à Lara Jean et Peter ?

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Mighty Express (Saison 2) – 02/02

Kid Cosmic – 02/02

La grande aventure d’un chien en or – 12/02

Sauve qui peut : un fim “You vs Wild” – 16/02

Les documentaires originaux Netflix

Pole Dance : Haut les corps ! – 5/02

Scène de crime : La disparue du Cecil Hôtel – 10/02

Pelé – 23/02

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Brooklyn Nine Nine (Saison 7) – 8/02

Jurassic Park – 16/02

Retour vers le futur – 16/02

Jurassic Park III – 16/02

Retour vers le futur 2 & 3 – 16/02

Jack Reacher : Never go back – 19/02

COLLECTION CHABROL, le 15 février

Les amateurs du ciné du grand Claude Chabrol seront servis ce mois-ci. Avec l’entrée au catalogue de grands films cultes du catalogue : “Madame Bovary”, “La cérémonie”, “Betty”, “La fleur du mal”, “L’enfer”, “Une affaire de femmes” ou encore “Rien ne va plus”.