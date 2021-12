Netflix : les nouveautés films et séries du mois de décembre

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de décembre, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de décembre ? L’hiver va arriver, les fêtes de fin d’année aussi, les moments cocooning devant l’écran font grand bien. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés films Netflix

The power of the dog – 01/12

Un éleveur à l’autorité charismatique tente d’intimider la nouvelle épouse de son frère et le fils adolescent de celle-ci. Mais des secrets bien gardés refont surface…

Sélection de films de Jane Campion – 01/12

Sweetie (1989)

La leçon de piano (1993)

Bright star (2009)

Que souffle la romance – 02/12

À Noël, Peter décide de faire passer son meilleur ami pour son compagnon. Mais ses plans sont chamboulés quand les membres de sa famille jouent les entremetteurs.

La cassette – 03/12

En 1999, la jeune Beverly découvre la cassette cassée d’une compilation faite par ses parents décédés. En cherchant ces chansons, elle apprendra à mieux les connaître.

La famille Claus 2 – 07/12

Retour au bercail – 10/12

Two – 10/12

Impardonnable – 10/12

Libérée de prison, une femme condamnée pour meurtre réintègre une société qui refuse de la pardonner et cherche la petite sœur qu’elle a été forcée d’abandonner.

La main de Dieu – 15/12

Dans le Naples des années 80, le jeune Fabietto vit sa passion pour le foot quand frappe la tragédie familiale qui forgera son avenir fragile mais prometteur de cinéaste.

Un Noël en Californie : Les lumières de la ville – 16/12

Papa ne fait pas de cadeau – 21/12

Aux antipodes de Noël – 24/12

Don’t look up : Déni cosmique – 24/12

Deux astronomes paniqués se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète tueuse fonce sur la Terre. Mais il y a quand même plus grave, non ?

The lost daughter – 31/12

Les paisibles vacances à la mer d’une femme se gâtent lorsque son obsession pour une jeune mère séjournant dans une villa voisine éveille un douloureux passé.

Les nouveautés séries originales Netflix

Perdu dans l’espace (Saison 3) – 01/12

La Casa de Papel (Partie 5 – Vol 2) – 03/12

La situation tourne au cauchemar pour le professeur qui doit tout mettre en œuvre pour évacuer l’or de la banque, mais surtout son équipe en péril…

The Witcher (Saison 2) – 17/12

La série épique qui réunit monstres, magie et destin revient pour une deuxième saison.

Emily in Paris (Saison 2) – 22/12

Toujours plus de fun, de fashion… et de faux pas ! Alors qu’Emily trouve enfin ses marques à Paris, une nuit de passion provoquera-t-elle sa chute ?

Élite : Histoires courtes

15/12 – Phillipe Caye Felipe

20/12 – Samuel Omar

23/12 – Patrick

The silent sea – 24/12

Cobra Kai (Saison 4) – 31/12

Ne téloigne pas – 31/12

Queer eye (Saison 6) – 31/12

Contenu original pour les enfants

Jurassic World : La colo du crétacé (Saison 4) – 03/12

Centaurworld (Saison 2) – 07/12

Fonce, Toutou, Fonce ! (Saison 2) – 07/12

Starbeam : Le passage à la nouvelle année – 14/12

Les documentaires originaux Netflix

La Casa de Papel : De Tokyo à Berlin (Volume 2) – 03/12

Voir – 06/12

Stories of a generation – Avec le Pape François – 25/12

Scène de crime : Le tueur de Times Square – 29/12

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

The good doctor (saisons 1 à 3) – 01/12

Braqueurs (film) – 01/12

Le redoutable – 01/12

Taxi driver – 01/12

Sept vies – 01/12

Le Grinch – 03/12

15H17 pour Paris – 07/12

Snatch (film) – 15/12

Superstore (Saison 6) – 15/12

Le prestige – 15/12

Aquaman – 19/12

Elle l’adore – 24/12