Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’avril

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'avril, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois d’avril ? Le printemps montre le bout de son nez – oubliez la neige et la vague de froid ! -. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Elite (saison 5) – 08/04

À Las Encinas, nouvelle rentrée rime avec nouvelle victime, nouveaux suspects et nouveau mystère, alors que les étudiants sont noyés sous une nouvelle vague de secrets.

Dirty Lines – 08/04

Anatomie d’un scandale – 15/04

La vie privilégiée de Sophie vole en éclats quand des secrets scandaleux font surface et que James, son mari et politicien de haut vol, est accusé d’un crime choquant.

Better call Saul (saison 6 – partie 1) – 19/04

Russian Doll (saison 2) – 20/04

Heartstopper – 22/04

Les 7 vies de Léa – 22/04

Léa se réveille dans le passé, et dans des corps différents. Sept fois. Happée au cœur d’un mystère, elle tente d’empêcher la mort d’un jeune homme… non sans risque.

Ozark (saison 4 – partie 2) – 29/04

En butte à des menaces tous azimuts, Marty et Wendy se démènent afin de satisfaire le cartel, le FBI et leurs propres enfants assez longtemps pour retrouver leur vie.

Grace & Frankie (saison 7 – épisodes finaux) – 29/04

Les nouveautés films Netflix

Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance – 01/04

Avoir 10 ans à Houston, en 1969. Mêlant une tonalité nostalgique et le récit fantastique d’un voyage vers la Lune, un homme raconte son enfance…

Toujours plus beau – 01/04

Étoile de cristal – 08/04

Metal Lords – 08/04

The in-between – 08/04

Yaksha : Un démon en mission – 08/04

En inspectant une équipe des forces spéciales et son chef légendaire dans une ville redoutable, un procureur intègre fait irruption au cœur d’une guerre d’espions fatale.

Choose or die – 15/04

Tentés par un prix en espèces non réclamé, deux amis redémarrent un curieux jeu vidéo des années 80 et pénètrent dans un univers surréaliste où règne une terreur inédite.

Le Tournant – 20/04

En route pour l’avenir – 22/04

Contenu original pour les enfants

Le dernier bus – 01/04

Au cours d’une excursion phénoménale, un groupe d’adolescents particulièrement futés tente de sauver l’humanité d’une armée de drones impitoyables.

Les œufs verts au jambon (saison 2) – 08/04

Une histoire secrète, un mystère non résolu, un nouveau départ… et des espions ! Vous reprendrez bien un peu d’aventures drôles et épiques dans l’univers du Dr Seuss ?

Les enquêtes sauvages – 12/04

Les agents spéciaux Sam et Kit parcourent le monde pour résoudre les nombreuses énigmes du règne animal grâce à leur flair, à la science et à de super gadgets.

Battle Kitty – 19/04

Pour triompher dans cette aventure interactive, Battle Kitty doit vaincre tous les monstres de l’île des batailles.

Les documentaires originaux Netflix

Retour dans l’Espace – 07/04

Parcs (série documentaire) – 13/04

Le mystère de Marilyn Monroe : Conversations inédites (film documentaire) – 27/04

Les nouveautés animes Netflix

Ultraman (saison 2) – 14/04

Pacific Rim : The Black (saison 2) – 19/04

Bubble – 28/04

Dans un Tokyo abandonné, infesté de bulles et d’anomalies gravitationnelles, le destin rapproche un jeune homme brillant et une jeune fille mystérieuse.

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Le Brio – 01/04

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Dès son premier jour à Assas, elle se confronte à Pierre Mazard, professeur connu pour ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Entre amis – 01/04

Demolition Man – 01/04

L’avare – 01/04

Les Anarchistes – 01/04

Les pleins pouvoirs – 01/04

Le doudou – 20/04

Mais vous êtes fous – 24/04