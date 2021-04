Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’avril

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'avril, avec le beau temps qui revient, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation semble normale, ou tout du moins Netflix fait tout pour. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois d’avril devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Le Serpent – 02/04

Dans les années 1970, l’impitoyable tueur Charles Sobhraj traque les touristes occidentaux qui font la route en Asie du Sud. Inspiré de terrifiants faits réels.

Snabba Cash – 07/04

Les vies d’une femme d’affaires ambitieuse, d’un homme de main irrésistible et d’un ado rebelle s’entrechoquent sur fond de quête éperdue, et sinistre, d’argent facile.

Arrête papa, tu me fais honte ! – 14/04

Un homme veuf et patron d’une marque de cosmétiques se voit catapulté en pleine paternité lorsque sa fille, une ado qui n’en fait qu’à sa tête, emménage chez lui.

The Circle (Saison 2) – 14/04

Why are you like this ? – 16/04

Luis Miguel – La série (Saison 2) – 18/04

Zéro – 21/04

Shadow and bone – 23/04

Des forces obscures conspirent contre la jeune cartographe orpheline Alina Starkov dont le pouvoir extraordinaire pourrait changer le destin de son univers en guerre.

Sexify – 28/04

La grande illusion de Juanquini (Saison 2) – 30/04

INNOCENT – 30/04

Les nouveautés films Netflix

Madame Claude – 02/04

Dans le Paris des années 1960, l’influence de Madame Claude va bien au-delà de son empire du sexe. Mais l’arrivée d’une jeune recrue fortunée menace de tout bouleverser.

Concrete Cowboy – 02/04

Un adolescent rebelle quitte Détroit pour passer l’été chez son père à Philadelphie, et se découvre des affinités avec une communauté soudée de cow-boys urbains noirs.

Just say yes – 02/04

Night in paradise – 09/04

Alors qu’il se cache sur l’île de Jeju après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lie d’amitié avec une femme en proie à ses propres démons.

Thunder Force – 09/04

Après l’invention d’une formule donnant des super-pouvoirs aux gens ordinaires, deux amies d’enfance devenues d’improbables super-héroïnes s’allient pour braver le crime.

Le Secret des Lucioles – 09/04

New Gods: Nezha Reborn – 12/04

The Soul – 14/04

Love and Monsters – 14/04

Sept ans après avoir survécu à une invasion de monstres, l’adorable et malchanceux Joel quitte son confortable bunker souterrain à la recherche de sa copine d’avant.

Ride or Die – 15/04

Amoureuse de Nanae depuis toujours, Rei l’aide à échapper à son mari violent. Mais pendant leur fuite, les sentiments contradictoires de l’une pour l’autre se déchaînent.

Into the beat – 16/04

Rendez-vous à Mexico – 23/04

Dans les angles morts – 29/04

Un couple quitte Manhattan pour un hameau historique de la vallée de l’Hudson et découvre que leur mariage cache un secret aussi sinistre que celui de leur nouveau foyer.

Les Mitchell contre les Machines – 30/04

Dans cette comédie d’animation, les membres de la famille Mitchell voient un road trip évoluer en guerre technologique quand les appareils décident de conquérir le monde.

The Disciple – BIENTÔT

Alors qu’il se demande si le niveau d’excellence qu’il vise est vraiment atteignable, un chanteur classique dévoué à son art traverse une crise existentielle profonde.

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Bienvenue chez Mamilia Partie 3 – 05/04

Les Mômes de l’apocalypse : Vive la fin du monde ! – 06/04

Fast & Furious : Les espions dans la course (Saison 4 : Mexico) – 16/04

Tut Tut Cory Bolides (Saison 4) – 27/04

Les documentaires originaux Netflix

Dis-moi ce que tu portes – 01/04

Dolly Parton : Le concert-hommage Musicares – 07/04

Vol au musée : Le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art – 07/04

Mon amour : En six histoires – 13/04

Pourquoi tu m’as tuée ? – 14/04

La vie en couleurs avec David Attenborough – 22/04

Le Guide Headspace du sommeil – 28/04

Les nouveautés animes originaux Netflix

La voie du tablier – 08/04

Yasuke – 29/04

Les films qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Mon Roi – 01/04

Un prince à New York – 01/04

Sexy Dance 5 : All in Vegas – 01/04

Dangereuse séduction – 01/04

Le stratège – 01/04

La Liste de Schindler – 01/04

Les séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

The 100 (Saison 7) – 01/04

The Real Housewives of Beverly Hils (Saisons 3 et 4) – 15/04