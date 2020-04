Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’avril

Entre Ghost in the Shell, les films d'animation du studio Ghibli, l'intégrale de la série Community ou encore la partie 4 de La Casa De Papel, le mois d'avril s'annonce particulièrement riche pour le catalogue Netflix.

Ce mois-ci sur Netflix, le catalogue s’étoffe, et pas qu’un peu. Avec 13 long-métrages originaux, 7 films d’animation du Studio Ghibli, 6 documentaires originaux, 3 animés dont deux nouveaux et du contenus pour les enfants mais aussi des séries, ce sera dur de s’ennuyer pendant le confinement si l’on est abonné au service de VOD. Le fer de lance de ce mois d’avril, c’est avant tout la Partie 4 de La Casa De Papel, qui dévoilera le plan du Professeur pour s’échapper de la Banque d’Espagne. Ce sera aussi l’occasion de renouveler avec une des meilleures surprises de 2019, la série After Life dans laquelle Ricky Gervais incarne un homme endeuillé dans une comédie noire à mettre entre toutes les mains.

Le quatrième mois de l’année signe aussi le retour de The Last Kingdom avec sa saison 4 dans laquelle Edward et Aethelflaed s’affronteront sur l’avenir du royaume de Mercie tandis qu’Uhtred tentera de récupérer ses droits. Pour un côté plus léger, on pourra se plonger dans l’intégrale de la série Community, disponible le 2 avril. Du côté de l’animation, sept films du Studio Ghibli sont ajoutés : Ponyo sur la falaise, Le château ambulant, Le vent se lève, Pom poko, La colline aux coquelicots, Si tu tends l’oreille et Souvenirs de Marnie. De quoi s’en mettre plein les mirettes.

Les nouveautés Séries

La Casa de Papel (Saison 4), 3 avril

Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3), 7 avril

Brews Brothers, 10 avril

Outer Banks, 15 avril

Fary: Hexagone, 16 avril

Faude (Partie 3), 16 avril

Drôle de planète, 22 avril

La Case de Los Flores (Saison 3), 23 avril

After Life (Saison 2), 24 avril

The Last Kingdom (Saison 4), 26 avril

Mes première fois, 27 avril

Trois mètres au-dessus du sol, 29 avril

The Circle Game, prochainement

Les nouveautés Films

La Casa de Papel: Le phénomène, 3 avril

Coffee & Kareem, 3 avril

Le catcheur masqué, 10 avril

Tigertail, 10 avril

Love, Wedding, Repeat, 10 avril

La terre et le sang, 17 avril

La folie des hauteurs, 17 avril

Sergio, 17 avril

The Willoughbys, 22 avril

Le fléau de Breslau, 22 avril

Le silence du marais, 22 avril

Tyler Rake, 24 avril

Mensonges et trahisons, 30 avril

Les nouveaux documentaires

Une dose de scandale, 1er avril

Preuves d’innocence, 15 avril

Circus of books, 22 avril

Coupable et victime: L’histoire de Cyntoya Brown, 29 avril

A Secret Love, 29 avril

Arashi’s Diary – Voyage (Episodes 8 & 9), prochainement

Les nouveautés Animé