Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’août

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'août, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois d’août ? Le beau temps est là, les sorties aussi, mais une petite soirée devant un film ou une série de temps à autre ne saurait se refuser. Voici donc sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Sandman – 05/08

Après des années d’emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu’on lui a volé et récupérer son pouvoir.

Twenty Five Twenty One – 05/08

Locke & Key (Saison 3) – 10/08

Dans ce dernier chapitre palpitant, la famille Locke trouve encore plus de clés magiques et affronte une nouvelle menace démoniaque bien décidée à s’en emparer.

Mes premières fois (Saison 3) – 12/08

Après avoir enfin dit adieu à la vie de célibataire, Devi et ses copines découvrent que les relations de couple sont source d’introspection et ne manquent pas de remous.

A Model Family – 12/08

Échos – 19/08

Kleo – 19/08

Alma – 19/08

Under Fire – 24/08

Inoubliable Ollie – 24/08

Les nouveautés films Netflix

Wedding Season – 04/08

Le Destin des Tortues Ninja : Le Film – 05/08

Carter (Corée) – 05/08

Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix mystérieuse provenant d’un dispositif implanté dans son oreille, il se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.

13 : La comédie musicale – 12/08

Day Shift – 12/08

À Los Angeles, un chasseur de vampires a une semaine afin de réunir l’argent nécessaire pour payer l’école et l’appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner….

Une vie ou l’autre – 17/08

Royalteen – 17/08

Fullmetal Alchemist : La vengeance de Scar – 20/08

Dans ce sequel du premier long-métrage, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable adversaire : un tueur en série au front balafré d’une grande cicatrice.

Me Time : Enfin Seul ? – 26/08

Pendant l’absence de sa famille, un père au foyer profite de ses premiers jours en solo depuis des années pour retrouver ses amis… très fêtards.

Seoul Vibe (Corée) – 26/08

Contenu original pour les enfants

Big Tree City – 01/08

Une équipe de héros animaux dotés de talents spéciaux et équipés de bolides assurent ensemble la sécurité de Big Tree City et résolvent les soucis les plus délicats de la ville.

Super Frères, Mégarobots ! – 04/08

Finies les chamailleries, place au combat ! Menés par leur brillante créatrice, les robots Shiny et Thunder vont devoir défendre la Terre contre les monstres de l’espace.

Deepa et Anoop – 15/08

Avec son ami l’éléphant qui change de couleur, cette petite fille indienne adore faire la fête, de la musique et des bêtises à l’hôtel Mango Manor tenu par sa famille.

Musclor et les Maîtres de l’Univers (Saison 3) – 18/08

Musclor et son équipe doivent accomplir leur destinée et déjouer les plans de Skeletor pour contrôler l’univers. L’heure du combat pour la force toute-puissante a sonné !

Les animes Netflix

Gambling School : Twin – 04/08

Déterminée à gravir les échelons de la société, Mary Saotome investit tout ce qu’elle possède dans l’activité la plus prisée de son lycée élitiste : les jeux d’argent.

Dota : Dragon’s Blood (Livre 3) – 11/08

L’heure est venue pour les vaillants guerriers de vaincre un ennemi invincible. Un sacrifice ultime peut-il rétablir la paix durablement dans tous les mondes possibles ?

Les documentaires originaux Netflix

Les braqueurs du siècle – 10/08

L’envers du sport (Volume 2) – à partir du 16/08

L’envers du sport : La petite amie imaginaire – 16/08

L’envers du sport : And1 et l’âge d’or du streetball – 23/08

McAfee : Des virus aux démons – 24/08

Avec des images et interviews qui en disent long sur John McAfee, le pionnier de la tech fugitif, ce documentaire montre de nouvelles facettes de ses années de cavale.

L’envers du sport : Un arbitre pris en faute – 30/08

Jamais la même histoire (Saison 2) – 25/08

I am a killer (Saison 3) – 30/08

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Un homme à la hauteur – 01/08

Une avocate tombe amoureuse d’un architecte rencontré par téléphone, mais leur différence de taille génère des frictions avec sa famille et son ex jaloux.

Walter – 01/08

Les gamins – 01/08

M:I Mission Impossible – 01/08

Mission Impossible III – 01/08

Mission Impossible – Protocole Fantôme – 01/08

Mission Impossible – Rogue Nation – 01/08

Top Gun – 01/08

Good Doctor (Saison 4) – 02/08

Endless Night – 03/08

Notre jour viendra – 04/08

Brooklyn Nine-Nine (Saison 8) – 13/08

La Momie – 16/08

Ouija – 16/08

Ouija : Les origines – 16/08

Made in China – 25/08

La vie scolaire – 28/08

Une fille facile – 28/08