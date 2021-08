Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’août

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois d'août, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois d’août relativement peu ensoleillé devant son écran ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Hit & Run – 06/08

Love, Marriage and Divorce (Saison 2) – 08/08

La brigade des délices – 11/08

Alrawabi school for girls – 12/08

Disparu à jamais – 13/08

Dix ans après avoir perdu les deux êtres les plus chers à son cœur, un homme est à nouveau plongé dans une énigme vertigineuse quand sa petite amie disparaît.

Brand New Cherry Flavor – 13/08

Valeria (Saison 2) – 13/08

Directrice – 20/08

La première femme de couleur à devenir directrice essaie d’être à la hauteur des exigences folles du département d’anglais en perdition d’une grande université.

Ça va bien se passer – 20/08

Open your eyes – 25/08

Clickbait – 25/08

Post Mortem : Personne ne meurt à Skarnes – 25/08

Titletown High – 28/08

Good girls (Saison 4) – 31/08

Sous l’œil vigilant du FBI, Beth, Ruby et Annie évaluent les avantages et les inconvénients de leur travail — pendant que Dean et Stan font de même.

Les nouveautés films Netflix

’76 – 04/08

Vivo – 06/08

Un kinkajou mélomane s’embarque pour une aventure palpitante entre La Havane et Miami pour remettre une chanson d’amour au nom d’un vieil ami et accomplir sa destinée.

The kissing booth 3 – 11/08

Pour profiter à fond de son dernier été avant de choisir la fac qui décidera de son avenir avec Noah et Lee, Elle dresse sa liste de choses à faire absolument.

Beckett – 13/08

Après un tragique accident de la route en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve pris dans un dangereux complot politique et doit fuir pour sauver sa peau.

Tellement beau – 18/08

Journal d’une aventure new-yorkaise – 18/08

Sweet Girl – 20/08

Un homme (Jason Momoa) jure de venger les responsables de la mort de sa femme, tout en protégeant sa fille, la seule famille qu’il lui reste.

Il est trop bien – 27/08

Contenu original pour les enfants

Gabby et la maison magique (Saison 2) – 10/08

Bienvenue chez les Loud : le film – 20/08

Oggy Oggy – 24/08

Bienvenue chez Mamilia (Partie 4) – 26/08

Les documentaires originaux Netflix

Pray away : Désirs martyrisés – 03/08

Les survivants et ex-leaders de la soi-disant “thérapie de conversion” dénoncent les dommages durables que ce mouvement a causés à la communauté LGBTQ+.

Shiny Flakes : Le petit baron du darknet – 03/08

Cocaine Cowboys : Les rois de Miami – 04/08

Untold – à partir du 10/08

Des athlètes racontent leur histoire à travers des évènements et personnalités emblématiques, offrant un aperçu unique sur les sports prisés des spectateurs.

Dennis Nilsen : Mémoires d’un meurtrier – 18/08

Le tueur en série britannique Dennis Nilsen raconte sa vie et ses crimes dans une collection de cassettes audio glaçantes enregistrées depuis sa cellule.

Joao De Deus : Les crimes d’un guérisseur – 25/08

Bob Ross : Aucune ombre au tableau ? – 25/08

Les animes originaux Netflix

Shaman King – 09/08

Monster Hunter : Legends of the guild – 12/08

The Witcher : Le cauchemar du loup – 23/08

Edens Zero – 26/08

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Yves Saint Laurent – 01/08

Ocean’s 8 – 15/08

Downtown Abbey (L’intégrale) – 15/08