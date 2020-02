Netflix : les nouveautés au catalogue ce mois de février

Avec le retour ou le lancement de 20 séries, des films, des documentaires et des anime, il va falloir libérer du temps pour en consacrer aux nouvelles sorties Netflix ce mois-ci.

Ce mois-ci sur Netflix sera l’occasion de renouer avec des séries très populaires du service de VOD, notamment Narcos: Mexico pour sa deuxième saison, Les demoiselles du téléphone pour sa saison finale ou Outlander qui revient pour une cinquième saison probablement riche en rebondissements, si l’on se fie à l’histoire jusqu’ici. Le catalogue s’enrichit également de la saison 5 de Better Call Saul, de la nouvelle série fantastique très intrigante Locke & Key et d’une création originale du réalisateur de Narcos et Ozark Martín Zimmerman, Porte 7. Enfin pour conclure avec les séries, impossible de ne pas mentionner la saison 2 de Altered Carbon dans laquelle on retrouvera Kateshi Kovacs dans la peau de Anthony Mackie, et non plus Joel Kinnaman.

Qui dit nouveau mois dit également nouveaux films, et ce sera l’occasion de découvrir La Trinchera Infinita, histoire vraie d’un homme qui s’est caché dans sa maison pendant 33 ans suite à un meurtre dans l’Espagne franquiste. On pourra aussi prendre le temps de visionner Tous nos jours parfaits (All the Bright Places) avec Elle Fanning, nouvelle coqueluche d’Hollywood ou The Coldest Game, thriller polonais avec Bill Pullman.

Les nouveautés séries

My Holo Love, saison 1, 7 février

Locke & Key, saison 1, 7 février

Van Helsing, saison 4, 8 février

Love Is Blond, saison 1, 13 février

Narcos: Mexico, saison 2, 13 février

Les demoiselles du téléphone, saison finale : Partie 1, 14 février

Outlander, saison 5, 17 février

Spectros, saison 1, 20 février

Gentefied, saison 1, 21 février

Porte 7, saison 1, 21 février

Better Call Saul, saison 5, 24 février

I Am not okay with this, saison 1, 26 février

Altered Carbon, saison 2, 27 février

Followers, saison 1, 27 février

Les Envolés, saison 1, 27 février

Queen Sono, saison 1, 27 février

Restaurants on the Edge, saison 1, 27 février

Formula 1 : Pilotes de leur destin saison 2, 28 février

Taj Mahal 1989, saison 1, Prochainement

Les nouveaux films

Le Mariage de grand-mère, 5 février

Horse Girl, 7 février

The Coldest Game, 8 février

À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours, 12 février

Isi & Ossi, 14 février

La Trinchera Infinita, 28 février

Tous nos jours parfaits, 28 février

Les nouveaux documentaires

Le Pharmacien: Mini-série, 5 février

Qui a tué Malcolm X ?, 7 février

Le Chemin vers “Roma”, 11 février

The Chef Show : Volume 3, 19 février

Babies : Partie 1, 21 février

Les nouveaux Anime