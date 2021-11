Netflix lance une page dédiée pour visualiser son Top 10 Monde

Netflix lance une page dédiée pour découvrir le Top 10 Monde. Séries, films, en anglais ou non, dans le monde ou par pays.

Netflix est un service de streaming vidéo extrêmement populaire aujourd’hui, présent dans des dizaines de pays sur la planète. Et selon les territoires, les catalogues peuvent être très différents. Dès lors, les contenus les plus vus d’un pays à l’autre peuvent varier grandement. Mais comment peut-on faire pour connaître les tendances mondiales ? Netflix vient justement de proposer une solution en lançant un site dédié.

Les habitants d’un pays peuvent plébisciter des films ou des séries que ceux d’un autre pays ne veulent pas nécessairement voir. C’est tout à fait logique et cela peut être dû à un certain nombre de facteurs, comme la langue, la culture, le marketing, etc. Si vous êtes curieux et que vous aimeriez savoir ce que regardent les gens dans le monde entier sur Netflix, la plate-forme a désormais précisément ce qu’il vous faut.

Le géant du streaming vient de lancer un site dédié sur lequel il liste le top 10 des films et séries TV dans le monde entier. Il est aussi possible de filtrer par pays pour connaître ces Top 10 selon chaque pays. On peut aussi, si l’on veut, filtrer par langue, pour se concentrer sur les films ou séries en anglais ou dans d’autres langues.

Ces titres sont triés et classés par semaine donc les résultats devraient changer régulièrement. Voilà en tous les cas une fonctionnalité très intéressante. Si vous avez souvent du mal à trouver une nouvelle série à regarder, cette page pourrait être un bon moyen de découvrir de nouveaux contenus, contenus dont vous n’auriez peut-être pas entendu parler autrement. Attention cependant, certains titres peuvent tout à fait ne pas être disponible dans votre pays dans la mesure où les catalogues Netflix varient d’un pays à l’autre, mais c’est un bon réflexe à avoir dans tous les cas quand vous êtes en manque d’inspiration.

Cette page est aussi intéressante parce qu’elle montre le nombre d’heures passées à regarder tel ou tel contenu durant la semaine. Vous pouvez ainsi utiliser cette métrique pour évaluer la popularité du contenu.