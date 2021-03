Netflix lance une fonctionnalité mobile avec des airs de TikTok

Le géant américain du streaming propose de visionner des extraits humoristiques issus des contenus de son catalogue et de les partager sur les réseaux sociaux.

Disponible dès maintenant sur iOS dans certains pays et bientôt sur les appareils Android, la fonctionnalité Pour Rire permet de rigoler à tout moment de la journée avec des extraits de films, séries télévisées ou encore stand-up. L’ajout de cette dernière est logique pour Netflix, compte tenu de la croissance et de la prédominance de TikTok sur le marché actuel. Une démarche commerciale intelligente, sachant que les derniers rapports financiers du leader de la SVOD pointent l’application qui fait chanter et danser les adolescents comme un concurrent majeur.

Pour Rire (Fast Laughs), le TikTok de Netflix

Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit chez Netflix, déclare : “Envie de rire un peu ? Vous êtes au bon endroit sur Netflix, qui propose une multitude de possibilités, qu’il s’agisse de séries et films hilarants ou de stand-up à en mourir de rire. C’est pourquoi nous lançons la fonctionnalité Pour rire destinée aux appareils mobiles. Cette fonctionnalité propose une collection en plein écran d’extraits drôles issus de notre catalogue de contenus comiques, entre extraits de films (Murder Mystery), de séries (Big Mouth) et de stand-up de comédiens tels que Kevin Hart et Ali Wong. Pour accéder à cette collection, il vous suffit de cliquer sur l’onglet Pour rire dans le menu de navigation situé en bas de l’écran. Les extraits s’enchaîneront (lorsqu’un extrait se terminera, un autre démarrera) pour du rire en continu. Vous tombez sur une scène d’un grand classique que vous souhaitez revoir depuis longtemps ? Sur de nouveaux films ou séries qui vous tentent ? Pour rire vous permet d’ajouter des séries, des films et des spectacles de stand-up à votre liste ou de les regarder immédiatement. Vous pouvez également partager les extraits sur WhatsApp, Instagram, Snapchat et Twitter afin que vos amis aussi puissent en rire (il va de soi que tous les extraits ne seront pas forcément adaptés à tous les publics).”