Netflix : la série documentaire Tiger King aura droit à une suite

Véritable succès depuis sa sortie sur la plateforme de streaming le 20 mars, Au royaume des fauves a plus qu'intrigué. Désormais de nouveaux éléments seront dévoilés dans une suite.

Netflix investit toujours plus pour attirer et conserver de nouveaux utilisateurs : en 2019, le service de streaming américain prévoyait un budget de 15 milliards de dollars pour ses créations originales, tout en annonçant dépenser $420 millions pour produire des films et séries en Inde. En 2020 cependant, il a vu plus grand encore : le budget serait de 20 milliards de dollars, soit 5 fois plus qu’en 2015, pour ses seuls contenus originaux — qui ne comprennent donc pas les droits d’exploitation de séries et films déjà acquises. Cette stratégie ne se constitue pas seulement autour de séries et films de divertissement, mais également de nombreux documentaires. Netflix a ainsi mis la main sur Crip Camp, très en vue au festival de Sundance 2020, et l’a ajouté à son catalogue au mois de mars.

Netflix et les documentaires, une histoire qui n’a pas de prix

Et cette stratégie est payante : en 2013, le film The Square qui revenait sur la révolution égyptienne de 2011, était nommé pour un Oscar ; en 2015, c’était au tour de Virunga d’être nommé, documentaire sur la Rébellion du M23 et son impact sur le travail des conservateur du parc national des Virunga. L’année suivante, Winter on Fire, sur les manifestations pro-européennes en Ukraine (Euromaïdan) était nommé lors de la 88ème cérémonie, tout comme What Happened, Miss Simone? tandis que Making a Murderer recevait 3 prix au Emmy Awards. En 2017, 13th était nommé lors de la 89ème cérémonie des Oscars. Enfin, en 2018, Icarus remportait le prix du meilleur documentaire, et deux ans plus tard, American Factory alors qu’un second produit par Netflix, The Edge of Democracy, était aussi nommé.

Tiger King, un succès sans précédent

Malgré tout, qui dit récompense ne dit pas forcément succès auprès des spectateurs, et inversement. La série Tiger King arrive ainsi trop tard pour être nommée par les différentes cérémonies, mais connaît un succès sans précédent sur la plate-forme de streaming. Depuis sa première diffusion le 20 mars, elle reste en tête des contenus les plus regardés. La série qui raconte les conflits qui opposaient la protectrice des animaux Carole Baskin du refuge Big Cat Rescue au “propriétaire” de félins Exotic Joe, et la disparition suspecte du mari de Baskin a poussé la police du comté Hillsborough a rouvrir l’affaire.

On apprend aujourd’hui via Deadline qu’une suite est d’ores et déjà en projet auprès de la chaîne Investigation Discovery. Celle-ci s’intitulera Investigating The Strange World of Joe Exotic et devrait répondre à davantage de questions que peuvent se poser les téléspectateurs. Jusqu’à présent, Carole Baskin était suspectée d’avoir tué son mari, le multi-millionnaire Don Lewis, tandis que Joe Exotic purge une peine de prison de 22 ans pour tentative de meurtre sur la protectrice des animaux et pour avoir tué cinq tigres.