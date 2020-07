Netflix : la série animée Dragon’s Dogma fera ses débuts en septembre prochain

Dragon's Dogma en série animée va arriver dès la rentrée sur Netflix.

L’adaptation animée de Dragon’s Dogma pour la plateforme américaine Netflix est réalisée par Shinya Sugai, produite par Taiki Sakurai, coproduite par Hiroyuki Kobayashi et Takashi Kitahara de Capcom, et écrite par Kurasumi Sunayama, avec des personnages conçus par Iku Nishimura. Le studio Sublimation se charge de l’animation. Pour mémoire, Dragon’s Dogma est un action-RPG développé et édité par Capcom. Disponible pour la première fois sur PS3 et Xbox 360 en mai 2012, une version améliorée, Dragon’s Dogma : Dark Arisen, est sortie sur les mêmes plateformes en avril 2013, et a été portée sur PC via Steam en janvier 2016, puis sur PS4 et Xbox One en octobre 2017, et enfin sur Nintendo Switch en avril 2019.

Un poster pour la série animée Dragon’s Dogma de Netflix

La diffusion de la série animée Dragon’s Dogma est prévue pour le 17 septembre prochain : “Le Dragon qui est apparu soudainement après plus de 100 ans a réduit le village de Cassardis en cendres. Ethan a confronté le Dragon pour protéger sa famille bien-aimée, mais le Dragon a pris son cœur. Bien qu’il semblait être mort, Ethan a été ressuscité en tant qu’Arisen. Aux côtés d’Hannah, un Pion sous le commandement d’Ethan qui est soudainement apparu, il part en voyage. pour récupérer son cœur. Au cours de son voyage, Ethan combattra des démons qui représentent les sept péchés capitaux, mais n’a aucun moyen de savoir qu’à chaque démon qu’il combat, il perd une partie de son humanité…”