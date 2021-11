Netflix : la division jeux vidéo se renforce avec Amir Rahimi

Amir Rahimi est recruté par Netflix pour devenir le vice-président des studios de jeux.

La plateforme de streaming Netflix a nommé Amir Rahimi, ancien président des jeux chez Scopely, au poste de vice-président de ses studios de jeux. Il rendra compte au vice-président des jeux, Mike Verdu, et supervisera tous les titres que la société mettra à la disposition de ses membres. Par le passé, il a été directeur général de FoxNext Games Los Angeles, décisionnaire influent de l’unité VR et parc à thème de la 20th Century Fox ou encore responsable du développement chez Zynga et Electronic Arts.

Netflix has appointed former president of games at Scopely, Amir Rahimi, as vice president of its game studioshttps://t.co/DO1S7KNpSo — GamesIndustry (@GIBiz) November 23, 2021

“Aujourd’hui, c’était mon premier jour de travail en tant que responsable des studios de jeux chez Netflix“, a déclaré Amir Rahimi. “Ce poste m’éloigne un peu du processus de développement des jeux (que j’aime beaucoup), mais il me donne l’occasion de donner le feu vert à des jeux qui font passer le plaisir du joueur avant tout (plus de stress lié à la monétisation !) et peut-être (avec un peu de chance) de jouer un petit rôle dans le façonnement de l’avenir de l’industrie. J’ai très hâte de passer à l’action“. Mike Verdu, vice-président du développement des jeux chez Netflix, a ajouté : “Je suis heureux d’accueillir Amir dans notre famille où il va développer notre équipe de studio de jeux et notre bibliothèque de contenus pour Netflix Games. Sa grande expérience dans l’industrie vidéoludique sera essentielle alors que nous cherchons à développer notre catalogue de jeux pour que nos membres du monde entier puissent en profiter.”

Netflix Games, la division jeu vidéo du service de vidéo à la demande américain

Netflix a développé son activité gaming au cours des derniers mois, en embauchant Mike Verdu cet été et en faisant l’acquisition de Night School Studio en septembre dernier.