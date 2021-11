Netflix introduit le codec AV1 sur certains TV et PS4 Pro

Netflix introduit son codec AV1 sur PS4 Pro et certains TV, pour une expérience de streaming plus efficace.

Netflix doit fournir ses vidéos à des millions d’utilisateurs sans interruption, aux quatre coins du monde. Autant dire que cela demande énormément de bande-passante, et pas uniquement du côté de la plate-forme, évidemment, mais aussi du côté de l’utilisateur. Pour aider à assurer une diffusion la moins hachée possible, l’entreprise vient d’annoncer qu’elle porte son codec AV1 sur certains téléviseurs et sur la PS4 Pro.

Pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi ceci est une bonne chose, c’est tout simplement parce que le codec AV1 permet non seulement aux utilisateurs de profiter de leur contenu en haute qualité avec une meilleure compression, mais aussi au même taux d’échantillonnage que les autres formats. Netflix a aussi constaté durant ses tests une diminution notable des chutes de la qualité vidéo durant le streaming.

Cette décision n’est cependant pas totalement altruiste dans la mesure où, comme le note The Verge, le codec AV1 est open-source. Autrement dit, Netflix n’a pas à payer de quelconques royalties pour l’utiliser, ce qui lui permet de réaliser des économies substantielles. La plate-forme avait d’abord introduit son codec AV1 sur son application Android il y a quelques mois, mais désormais, celui-ci arrive donc sur davantage d’appareils.

Tous les TV ne pourront pas en profiter pour le moment mais comme celui-ci est supporté sur la PS4 Pro, si vous avez un TV qui n’est pas compatible et une PS4 Pro, il suffit de passer par votre console pour en profiter. Selon Netflix, à l’heure actuelle, les TV compatibles sont les suivants :

Certains Smart TV Samsung 2020 UHD

Certains Smart TV Samsung 2020 UHD QLED

Certains Smart TV Samsung 2020 8K QLED

Smart TV Samsung The Frame 2020

Smart TV Samsung The Serif 2020

Smart TV Samsung The Terrace 2020

Tous les TV sur lesquels une PS4 Pro diffuse avec l’application Netflix

Certains appareils Amazon Fire TV avec Fire OS 7 ou ultérieur

Certains appareils Android TV avec Android OS 10 ou ultérieur

La plate-forme précise enfin qu’elle travaille activement à proposer son codec AV1 sur davantage d’appareils en se rapprochant de partenaires tiers. Autrement dit, si votre TV n’est pas encore compatible, peut-être le sera-t-il dans le futur.