Netflix Geeked Week : un événement dédié aux adaptations de comics et jeux vidéo en séries et films

La plateforme de streaming américaine Netflix dévoile la Geeked Week.

Du 7 au 11 juin prochain, soit juste avant le début de l’E3 2021, la Netflix Geeked Week sera un nouveau rendez-vous au format numérique pour assister à des révélations et la diffusion de nouveaux trailers concernant la deuxième saison de The Witcher, la troisième saison d’Umbrella Academy, la sixième saison de Lucifer, les séries animées The Cuphead Show! et Masters of the Universe : Revelation, la série live-action Cowboy Bebop, le film d’animation Resident Evil : Infinite Darkness ainsi Sweet Tooth (Vertigo) et The Sandman (DC Comics).

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021

Si une partie du programme est déjà connue, Netflix garde quelques surprises bien au chaud pour surprendre les cinéphiles et autres sérivores. Un focus sur la série live-action de One Piece et Resident Evil ne serait pas de refus, mais également de nouvelles adaptions liées à l’univers des jeux vidéo, notamment une licence phare de Sony pour faire suite à la première collaboration avec HBO pour le portage de The Last of Us sur le petit écran.